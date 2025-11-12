Sheinbaum Destaca Importancia de Cerrar Filas para Enfrentar Retos como País

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó hoy, 12 de noviembre de 2025, la reunión anual con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).

La presidenta Sheinbaum destacó la importancia de cerrar filas para salir adelante frente a los retos que como país hemos enfrentando, como por ejemplo, los aranceles de Donald Trump. En tanto, agradeció a los mexicanos el apoyo.

A principios de año, con la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos, recibimos como los primeros países, el tema de los aranceles, después se hizo prácticamente en todos los países del mundo, en ese momento, frente a un problema que íbamos a recibir los mexicanos, cerramos filas, con unión logramos un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos en materia de migración y seguridad.

También habló sobre las lluvias que dejaron decenas de muertos en el país, "terriblemente intensas", y gradeció el trabajo en conjunto y de solidaridad, y reconoció que esto último distingue a los mexicanos.

Frente a una situación como esta que afectó a 100 mil familias, que seguimos atendiendo aunque ya no en el marco de la emergencia

Dijo que hoy el país vive un momento especial y que ha decidido avanzar hacia la igualdad, la justicia, y hacia una democracia más participativa.

Hoy México vive un momento especial, por primera vez en nuestra historia una mujer encabeza el Gobierno de la República, quizá lo más importante no es solo el hecho, sino lo que este hecho simboliza, un país que ha decidido avanzar hacia la igualdad, hacia la justicia, hacia una democracia más viva, más consciente y más participativa.

La presidenta Sheinbaum compartió tres reflexiones con los medios de comunicación:

Los medios, la libertad y la democracia. Las redes, la inteligencia artificial. Reforma Electoral.

La primera, los medios, la libertad y la democracia, a la luz, además, de la nueva ley de Radio y Televisión, en la que agradezco también su participación. Segundo, las redes, la inteligencia artificial todo a lo que nos estamos enfrentando actualmente y, tercero, hacerles una invitación en la difusión que estamos haciendo frente a la Reforma Electoral.

Destacó que se vive un México distinto donde la pobreza y la desigualdad han disminuido.

Un gobierno cercano al pueblo, un gobierno que habla, que escucha

Apuntó que hoy la sociedad está más informada, pero también más polarizada, pero que hay algo que es muy importantes

La información ya no puede entenderse como un privilegio, la información es un derecho. Y el derecho de las audiencias no es un concepto abstracto, significa que la gente tiene derecho a ser informada con veracidad, con equilibrio con pluralidad.

Dijo que por esto es importante el derecho de las audiencias, porque pone en el centro a la gente, no al poder, porque fortalece su derecho a la información. Pidió a los asistentes a la reunión de la CIRT a abrirse al debate, al igual que el gobierno.

El público de hoy no solo quiere escuchar una versión de los hechos, el público de hoy quiere entender, contrastar, y participar, lo cual resaltó es importante para la democracia

