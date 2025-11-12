Paro Nacional de la CNTE: “Están las Puertas Abiertas", Afirma Sheinbaum

En el marco del nuevo paro nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no hay necesidad de volver a protestar en Palacio Nacional, sin embargo, agregó que "están abiertas las puertas".

“No vemos qué necesidad hay de venir a Palacio Nacional. No tiene que ver con que no hay diálogo. Están abiertas las puertas”, afirmó la presidenta Sheinbaum Pardo en la conferencia mañanera de hoy, 12 de noviembre de 2025.

Marcha de la Generación Z

Sheinbaum Pardo cuestionó que "casualmente", la nueva marcha de la CNTE se convocó dos días antes de la manifestación que va a realizar la Generación Z, en Ciudad de México.

La presidenta mencionó que “los jóvenes tienen derecho a manifestarse en nuestro país; además, siempre hemos creído en los jóvenes de México, pero aquí ya se convirtió en una manifestación de la oposición”.

¿Por qué ponen vallas en Palacio Nacional ante marcha de la CNTE?

La mandataria explicó el motivo por el que se blindó el Palacio Nacional con vallas metálicas, ante las manifestaciones que se han desarrollado en la Ciudad de México, como en el caso de la CNTE o de la Generación Z.

Sheinbuam Pardo apuntó que las vallas “se ponen desde hace mucho tiempo, a partir de que aparecen grupos (como el bloque negro), que utilizan artefactos peligrosos y fuego”, por lo que “es mejor así y proteger la vida de las personas”.

Nosotros tenemos una responsabilidad de cuidar el Palacio Nacional, en un monumento histórico y es un símbolo de nuestro país.

Agregó que con las vallas metálicas se busca prevenir el uso de artefactos peligrosos contra un espacio público.

