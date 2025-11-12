Marcha del Poder Judicial Hoy 12 de Noviembre 2025: Puntos Afectados por Trabajadores en CDMX

Las protestas de los trabajadores del Poder Judicial no paran, en Ciudad de México (CDMX), y este miércoles, no es la excepción; aquí te decimos dónde es la marcha de hoy, 12 de noviembre de 2025, y cuáles son los puntos afectados por la manifestación.

¿Qué piden los trabajadores del Poder Judicial?

El Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados con la Reforma Judicial encabeza la protesta de hoy, en Ciudad de México, para exigir el cumplimiento de las siguientes demandas:

Indemnización prevista en el artículo 10 transitorio con salario integrado.

Pago inmediato de las pensiones complementarias pendientes de las personas jubiladas.

No afectación de los derechos laborales del personal de la Judicatura Federal.

Noticia relacionada: Marchas HOY 12 de Noviembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Puntos afectados por la marcha de los trabajadores del Poder Judicial

Los trabajadores del Poder Judicial se van a manifestar hoy, desde las 09:00 horas, en las instalaciones del Órgano de Administración Judicial, ubicado en Avenida Revolución 1508, colonia Guadalupe Inn, en la alcaldía Álvaro Obregón, al sur de CDMX.

De ahí, los trabajadores marcharán con dirección al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en Insurgentes Sur 2417, colonia San Ángel, también en la alcaldía Álvaro Obregón.

En N+, te mantenemos bien informado de las manifestaciones y bloqueos que a diario se realizan en la Ciudad de México. No olvides seguirnos en vivo, a través de N+ FORO, redes sociales y plataformas digitales.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT