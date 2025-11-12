Aeroméxico Podrá Seguir su Alianza con Delta; Obtiene Suspensión Temporal.

Aeroméxico informó que una Corte de Apelaciones con sede en Atlanta, Georgia, concedió que se frenara temporalmente el fin de su alianza con Delta Air Lines, la cual fue ordenada por el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés).

"Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. (“Aeroméxico”) (NYSE, BMV: AERO) informa que el día de hoy la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Décimo Primer Circuito (“Décimo Primer Circuito”) concedió la suspensión solicitada conjuntamente por Aeroméxico y Delta Air Lines, Inc. (“Delta”)", detalló en un comunicado.

La aerolínea indicó que el recurso se obtuvo respecto a la orden final emitida por el DOT el pasado 15 de septiembre, mediante la cual se ponía fin a la inmunidad antimonopolio y se retiraba la aprobación previamente otorgada al Acuerdo de Cooperación Conjunta entre Aeroméxico y Delta.

La orden determinó que el fin de la alianza sería para el 1 de enero de 2026.

Con la decisión judicial, la efectividad de la orden del DOT queda suspendida mientras se resuelve la revisión del caso, por lo que la alianza entre Aeroméxico y Delta continuará vigente de manera temporal.