Hombres Armados Irrumpen en Oficinas de La Cotorrisa; Ricardo Pérez y Slobotzky Denuncian Robo

A semanas del robo con el Modus Operandi de 'La Patrona' a la casa de Susana Zabaleta, los comediantes Ricardo Pérez y Slobotzky denunciaron un asalto en las oficinas de su pódcast La Cotorrisa, ubicadas en Naucalpan, Estado de México.

Durante el episodio 347 del programa, ambos presentaron un video de seguridad en el que se observa a un grupo de hombres armados ingresar al inmueble durante la noche, cuando no había nadie presente. “Afortunadamente no había nadie, fue un robo frustrado”, explicó Slobotzky.

Ricardo Pérez, novio de Susana Zabaleta, detalló que los intrusos portaban armas y herramientas comúnmente usadas para abrir cajas fuertes. Según explicó, los ladrones parecían buscar artículos de valor como joyas o dinero; sin embargo, al avanzar por el lugar se dieron cuenta de que no era una casa habitación, sino un set de grabación.

Hombres armados entran a oficinas de La Cotorrisa. Foto: La Cotorrisa

Llegan policías de Naucalpan a evitar el robo

Aunque los sujetos alcanzaron a tomar algunos objetos, un miembro del equipo de La Cotorrisa detectó el movimiento y les informó por intercomunicador que la policía ya había sido alertada. Esto provocó que los delincuentes abandonaran lo que intentaban sustraer. Lo único que lograron llevarse fue una funda de celular vacía.

Hombres armados entran a oficinas de La Cotorrisa. Foto: La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky destacaron la rápida reacción de las autoridades: “Hablamos al 911 y en dos minutos llegaron cuatro patrullas. Honor a quien honor merece”, señalaron.

Pese a que el incidente no dejó pérdidas materiales relevantes, ambos comediantes recomendaron reforzar medidas de seguridad, ante el aumento de robos a casa habitación en municipios como Naucalpan.

