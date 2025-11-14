Explota Implante Mamario a Esmeralda Palacios; Exesposa de Facundo Cuenta su Experiencia

Esmeralda Palacios, exesposa de Facundo, sufrió la ruptura de uno de sus implantes mamarios. La también creadora de contenido de 49 años usó su perfil de Facebook para compartir su experiencia. En un largo texto que acompañó con una foto comenzó escribiendo: "¡Me explotó un implante!".

La también madre de familia informó que fue intervenida de emergencia el pasado 10 de noviembre, fecha en la que los médicos retiraron definitivamente ambos implantes. En su post Palacios explicó las razones que la llevaron a colocarlos y, diez años después, a retirarlos.

Video: ¿Cuáles son los Riesgos y Beneficios del Implante Mamario?

Nota relacionada: Mujeres que Tejen Esperanza: Así Crean los Implantes Mamarios Artesanales en Nuevo León

Explota implante mamario a Esmeralda Palacios

Lo que inició como un arreglo estético que respondió a la vanidad, se convirtió en un problema. Le exesposa de Facundo enumeró la serie de complicaciones que sufrió durante varios años a causa de los implantes. Según narró, desde los primeros años posteriores a la intervención comenzó a experimentar "reacciones terribles". También lo hizo cuando llegó el momento de recibir una vacuna, ya fuera contra la influenza, COVID-19 u otras:

Con los implantes se me hinchaban los senos, me dolían horrible unos 10 días y mi doctor decía que, cuando el cuerpo siente que hay agentes externos, lucha contra ellos; y mis implantes se unían a cualquier agente externo que entrara fuera virus, bacteria o vacuna

Los problemas trascendían incluso a los viajes en avión: después de cada vuelo, sus implantes se endurecían durante uno o dos días, antes de volver a la normalidad. Si bien estas reacciones no ocurren en todas las personas con implantes, en su caso se convirtieron en un patrón persistente que afectaba su calidad de vida.

Finalmente, hace 5 meses, tras realizarse una mastografía, los especialistas identificaron que uno de los implantes se veía fisurado y con presencia de líquido dentro de la cápsula que el cuerpo forma alrededor del material, lo que confirmó la necesidad de retirarlo cuanto antes. La cirugía se realizó el pasado 10 de noviembre.

Exesposa de Facundo Cuenta su Experiencia

A través de su cuenta de Facebook, Esmeralda Palacios añadió que, debido a que el procedimiento inicial fue estético, su seguro médico no cubría el retiro, incluso tratándose de una emergencia. Por lo que debió ahorrar durante meses y recibir apoyo económico de su familia para costear la operación.

Ahora, después de diez años, Palacios señala que su perspectiva sobre el procedimiento ha cambiado radicalmente. Mientras se encuentra en recuperación, reflexiona: "Fue una vanidad que hoy no vale la pena. Una vanidad que solo me causó problemas con mi templo, y acercarme a un mundo superficial de un: 'qué rica estás', que no vale nada para mí hoy en día".

Con su experiencia, Palacios busca generar empatía: "Siempre la vivencia, la historia de alguien más, te suma en la vida para algo", anotó.

Historias relacionadas:

Latin Grammy 2025: ¿Quién Fue el Máximo Ganador de la Noche?

Corona Capital 2025: Fecha, Hora y Dónde Ver Gratis y En Vivo el Festival Musical

Ariana Grande Vivió un Momento de Terror en Singapur: ¿Quién es el Hombre que la Sorprendió?