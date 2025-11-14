Corona Capital 2025: Fecha, Hora y Dónde Ver Gratis y En Vivo el Festival Musical

El Corona Capital 2025 está a punto de encender la Ciudad de México con uno de los carteles más esperados del año, y miles de fans ya se preparan para seguir cada presentación desde cualquier lugar. Si no asistirás al festival, no te preocupes: te contamos en qué fecha, hora y en dónde ver gratis y en vivo el festival musical.

Chappell Roan, Foo Fighters, Linkin Park, Deftones, Queens of The Stone Age, Aurora, Franz Ferdinand, Weezer, Garbage y muchas más estrellas internacionales se presentarán en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, como parte del Festival Corona Capital que, en esta edición, podrá ser visto gratis y en vivo.

Además de algunas de las presentaciones del Corona Capital, la transmisión especial también incluyó las Corona Sessions, que se realizaron en Guadalajara, Mérida y Monterrey con Keane, Phoenix, The Kooks, Qendresa, Foo Fighters, QOTSA y Jehnny Beth.

Video: De Green Day a Paul McCartney: Arranca el Festival Corona Capital en CDMX

Nota relacionada: ¡Ya Está Aquí! Revelan Cartel Oficial del Corona Capital 2025

Fecha y hora del Corona Capital 2025

El Corona Capital 2025 se realizará del 14 al 16 de noviembre en la Ciudad de México. De acuerdo con la programación publicada por los organizadores, el festival comienza este viernes 14 de noviembre a las 15:20 hrs. con Whitney en uno de los cinco escenarios que se instalaron para esta explosión musical. En esta primera jornada, el cierre del show correrá a cargo de Foo Fighters, quienes estarán sobre el escenario hasta la 01:00 hrs.

La fiesta musical continuará el sábado 15 de noviembre desde las 15:20, cuando Lyrah y Parallelle tomen sus respectivos escenarios. En este segundo día, Chappell Roan y OMD tendrán a su cargo despedir a los asistentes.

Finalmente, pocos minutos después de las 15:00 horas del domingo, Arny Margret y Jet Vesper abrirán las presentaciones. En el último día del festival, los asistentes podrán escuchar a TV On The Radio, Cut Copy, Weezer, Deftones, Linkin Park y TR/ST.

Dónde ver gratis y en vivo el Corona Capital 2025

El Corona Capital 2025 se podrá ver totalmente gratis a través de Vix. Tanto las ediciones del Corona Capital como el festival será transmitido en VIX, tanto en la app para iOS y Android, como en su versión web y en televisores inteligentes.

Clic aquí para ver la transmisión del Corona Capital en Vix. No necesitas tener suscripción Premium. Clic aquí.

El festival Corona Capital 2025 se realizará en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, ubicado en avenida Viaducto Río de la Piedad sin número, colonia Granjas. Las puertas se abrirán a partir de las 14:00 hrs y el festival termina aproximadamente a las 2:00 hrs.

El evento es para todas las edades, por lo que el acceso está permitido a partir de los tres años, con boleto pagado. El reingreso no está permitido.

Historias relacionadas:

Premios Latin Grammy 2025: Minuto a Minuto

Panteón Rococó: Celebra 30 Años de Baile, Rebeldía y Resistencia

María Elena Saldaña, La ‘Güereja’, es Hospitalizada; Esto se Sabe