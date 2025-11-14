Ariana Grande Vivió un Momento de Terror en Singapur: ¿Quién es el Hombre que la Sorprendió?

Durante el estreno de Wicked en Singapur, Ariana Grande vivió un momento de terror mientras caminaba por la alfombra roja. De acuerdo con las imágenes, un hombre irrumpió en el evento y sujetó a la actriz y cantante por los hombros. El confuso momento provocó tensión entre el público, el equipo de seguridad y Cynthia Erivo, quien se apresuró a defenderla. Pero ¿quién es el hombre que sorprendió al elenco de Wicked: For Good?

El clip que se difundió en redes sociales muestra a los protagonistas de la cinta caminando por la alfombra roja de Universal Studios Singapore: Ariana Grande, Michelle Yeoh, Cynthia Erivo y Jeff Goldblum. Fue mientras saludaban a sus fans que el hombre de pelo largo y negro, con mechas azules, rodeó con el brazo a Grande y la atrajo hacia él. En las imágenes se puede ver cómo la actriz y cantante fue tomada por sorpresa.

Después de que Erivo se interpuso entre Grande y el atacante, miembros de seguridad intervinieron y lo apartaron. Más tarde, Cynthia Erivo y su compañera de reparto, Michelle Yeoh, consolaron a Grande. Horas después del incidente, la intérprete agradeció a Singapur y añadió: "Te amamos".

Quién fue el hombre que sorprendió a Ariana Grande

Aunque en un primer momento se desconocía la identidad de quien se lanzó sobre Ariana Grande, más tarde los usuarios de redes sociales descubrieron que se trataba de Johnson Wen, quien se hace llamar Pyjama Man en Instagram. El individuo que iba vestido camisa blanca y pantalones cortos tiene 26 años, es australiano y cuenta con una página en GoFundMe en la que le pide a la audiencia donaciones para ayudarlo a pagar sus facturas.

Johnson Wen se autodenomina "El Troll Más Odiado".

Él mismo publicó el video del incidente en Instagram. En la publicación escribió: "Querida Ariana Grande, gracias por dejarme saltar contigo en la alfombra amarilla".

En sus redes sociales también se pueden ver un par de intrusiones más; cuando quiso abrazar a Katy Perry en Sídney en junio, y cuando saltó al escenario de The Weeknd en agosto pasado. Johnson Wen también publicó las imágenes de cuando sorprendió a The Chainsmokers en diciembre pasado. También fue él quien invadió el campo de juego de la final de la Copa Mundial 2023.

Lo que para Pyjama Man forma parte de una serie de acciones repetitivas, se ha colado en varios eventos de celebridades, para Ariana Grande pudo tratarse de un episodio más grave, pues la cantante sufre de ansiedad: "Siempre he tenido ansiedad. Nunca había hablado mucho de ello porque pensaba que todo el mundo la tenía, pero cuando volví a casa de la gira fue la más grave que creo haber tenido nunca", dijo en una entrevista, después del atentado con bomba que hubo en un concierto suyo en Manchester, en 2017.

¿Qué castigo recibirá Johnson Wen / Pyjama Man?

Johnson Wen, de 26 años, fue acusado de alteración del orden público por un tribunal de Singapur este viernes 14 de noviembre, según informó la BBC.

Tras su comparecencia ante el tribunal, que realizó por videoconferencia, medios locales informaron que el acusado tiene la intención de declararse culpable. Hasta el momento se ha informado que no cuenta con representación legal.

Si Pyjama Man es declarado culpable, podría ser multado con hasta dos mil dólares singapurenses (más de 28 mil pesos mexicanos).

Según información publicada en su perfil de Instagram, usuarios de redes sociales han pedido "tomar medidas contra él, ya que esto es claramente un delito", expresó un usuario.

