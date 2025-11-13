¿Bad Bunny o CA7RIEL & Paco Amoroso? Quién Ganó Más Premios en los Latin Grammy 2025

Este jueves 13 de noviembre se realizó la ceremonia de entrega de los Latin Grammy 2025. La competencia se cerró de un modo inesperado, pues después de haber contado con 12 nominaciones, el cantante puertorriqueño Bad Bunny tan solo se quedó con cinco premios de las doce categorías a las que estaba nominado. Además del intérprete de Debi Tirar Más Fotos, el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso sorprendió al colocarse como favoritos de la Academia Latina de la Grabación.

Bad Bunny y el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso protagonizaron la conversación global: luego de que el puertorriqueño se colocó como uno de los favoritos históricos de la Academia, el dúo irrumpió con una fuerza inesperada que puso en jaque cualquier predicción previa. Quién también se coronó de manera inesperada fue Alejandro Sanz, quien le arrebató a Bad Bunny el Grammy a Grabación del Año.

El duelo artístico entre Bad Bunny y CA7RIEL & Paco Amoroso

Bad Bunny y CA7RIEL & Paco Amoroso empataron en el número de estatuillas que les entregó la La Academia Latina de la Grabación, después de que todos los pronósticos apostaban a que Bad Bunny se llevaría a a casa todos los premios a los que estaba nominado.

Bad Bunny obtuvo varias estatuillas, pero no todas las esperadas. El intérprete puertorriqueño tan solo se quedó con el gramófono dorado en las categorías:

Álbum del Año (DeBÍ TiRAR MáS FOToS)

Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana (DeBÍ TiRAR MáS FOToS)

Mejor Interpretación Reggaeton (Voy A Llevarte Pa PR)

Mejor Álbum de Música Urbana (DeBí TiRAR MáS FOToS)

Mejor Canción Urbana ((DeBÍ TiRAR MáS FOToS)

Por su parte, CA7RIEL & Paco Amoroso, con su arriesgada y experimental propuesta, terminaron llevándose algunos de los reconocimientos más comentados del evento. Los populares argentinos capitalizaron los elogios de la crítica y del público al obtener los premios por:

Mejor Video Musical Versión Larga (Papota)

Mejor Canción Pop (El Día Del Amigo)

Mejor Álbum de Música Alternativa (Papota)

Mejor Canción Alternativa (Tetas)

Mejor Video Musical Versión Corta (Tetas)

En esta edición de la premiación, la balanza se equilibró al favor de ambos. Aunque los argentinos cerraron la gala como lo mejor de la música alternativa, Bad Bunny reafirmó su estatus en categorías de alto perfil.

Entre los ganadores de las categorías más relevantes se encontraron Alejandro Sanz en las categorías Grabación del Año y Mejor Álbum Pop Contemporáneo por En El Jardín y ¿Y Ahora Qué?, respectivamente, Karol G fue reconocida por Si Antes Te Hubiera Conocido como Canción del Año, Fito Paez en la categoría Mejor Álbum de Rock por su más reciente producción Novela, entre otros.

Los mexicanos que se coronaron con el Grammy Latino fueron:

Paloma Morphy, Mejor Nuevo Artista

Natalia Lafourcade Mejor Álbum Cantautor (Cancionera)

Natalia Lafourcade, Mejor Canción Cantautor (Cancionera)

Christian Nodal, Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi (¿Quién + Como Yo?)

Julión Álvarez y su Norteño Banda Mejor Álbum de Música Banda (4218)

Los Tigres Del Norte, Mejor Álbum de Música Norteña (La Lotería)

Carín León, Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea (Palabra De To's)

Los Tigres Del Norte, Mejor Canción Regional Mexicana (La Lotería)

Édgar Barrera, Compositor del Año (Si Antes Te Hubiera Conocido, Karol G)

Cancionera, Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum (Natalia Lafourcade)

