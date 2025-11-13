Extienden Pena de Cárcel a Sean Diddy Combs: ¿Cuál Fue la Razón y Cuándo Saldrá?

La excarcelación del rapero y productor musical, Sean Diddy Combs, tendrá que esperar más de lo previsto en su sentencia dictada en octubre, publicó la revista People.

¿La razón? De acuerdo con distintos medios, Combs habría violado normas en la prisión donde cumple una condena de 50 meses, por transportación de personas para ejercer la prostitución.

La salida del magnate estaba dictada para el 8 de mayo de 2028, pero la fecha fue modificada en el registro de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos.

Ahora, Sean Diddy Combs estará en libertad el próximo 4 de junio de 2028, casi un mes después de lo que decía su sentencia.

¿Qué hizo Sean Diddy Combs?

Aunque las razones de su incremento en la condena no están claras, la ampliación del término llega después de varias publicaciones respecto a que el rapero violó normas carcelarias durante su estancia.

Según TMZ, fue sorprendido bebiendo alcohol realizado de forma casera con refresco, manzanas y azúcar.

CBS News informó que el productor hizo una llamada con varios interlocutores.

Sobre este segunda infracción, un vocero del músico, que está en la cárcel desde septiembre de 2024, le dijo a People que fue una comunicación con su abogado y que no violaba ninguna regla.

No ha infringido ninguna norma penitenciaria. Su sobriedad y autodisciplina son prioritarias, y las está tomando muy en serio

