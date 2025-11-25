Reunión Claudia Sheinbaum-Xiomara Castro: ¿De Qué Hablaron las Presidentas de México y Honduras?

Xiomara Castro Sarmiento, presidenta de Honduras, visitó México para sostener una reunión bilateral con su homóloga Claudia Sheinbaum Pardo; este miércoles, 26 de noviembre de 2025, la mandataria mexicana reveló los detalles sobre el encuentro, que se realizó el martes en Palacio Nacional.

En contexto: La visita de Xiomara Castro a México se realizó a unos días de que se celebren elecciones presidenciales en Honduras.

La visita de Xiomara Castro a México se realizó a unos días de que se celebren elecciones presidenciales en Honduras. Las elecciones en Honduras se llevarán a cabo el domingo, 30 de noviembre de 2025, jornada en la que se elegirá al sucesor de Castro, quien se convirtió en la primera mujer en llegar a la Presidencia hondureña.

El mandato de Xiomara Castro termina el 27 de enero de 2026.

Esta es la tercera ocasión que se encuentran Sheibaum y Castro, públicamente.

La presidenta de Honduras llegó a México la tarde del domingo, 23 de noviembre de 2025, y fue recibida por el canciller Juan Ramón de la Fuente, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Video: Sheinbaum Destacaba Reunión con Xiomara Castro en Palacio Nacional

Noticia relacionada: Monreal Prevé Modificaciones a Reforma de Sheinbaum Sobre Leyes de Aguas

Ceremonia de bienvenida oficial a Xiomara Castro

El martes, 25 de noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia de bienvenida oficial a Xiomara Castro en el Patio de Honor de Palacio Nacional, donde se entonaron los Himnos nacionales tanto de México, como de Honduras.

Posteriormente, ambas mandatarias se tomaron la fotografía oficial, para después ingresar al Palacio Nacional y dar inicio a la agenda con motivo de la visita oficial de Castro Sarmiento a nuestro país.

Fue poco después de las 14:00 horas que la reunión terminó y Castro salió de Palacio Nacional rodeada de su equipo, a bordo de varias camionetas.

Video: Claudia Sheinbaum Encabeza Ceremonia de Bienvenida a Presidenta de Honduras, Xiomara Castro

¿De qué hablaron Xiomara Castro y Claudia Sheinbaum?

En la conferencia mañanera de hoy, 26 de noviembre de 2025, la presidenta Sheinbaum detalló que Castro vino a México a agradecer “el apoyo que le ha dado México durante su Gobierno”, con el Programa Sembrando Vida y la nueva etapa de Jóvenes Construyendo el Futuro, “que fue en una visión de cooperación para el desarrollo”.

Además de los programas sociales, Sheinbaum Pardo apuntó que Castro está agradecida por los convenios que se firmaron con Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“La mejor forma de evitar que haya migración es invirtiendo y apoyando a las personas en sus lugares de origen”, subrayó la mandataria este miércoles.

Sobre las elecciones presidenciales que se realizarán en Honduras, Claudia Sheinbaum señaló que a Xiomara Castro le interesaba mucho hacernos saber que es “muy importante que se respete la voluntad popular del pueblo hondureño, que no haya ningún injerencismo, intervencionismo de nadie, que sea el pueblo de Honduras quien lo decida”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera de hoy, 26 de noviembre 2025. Foto: N+

Sheinbaum destaca labor de Castro como presidenta de Honduras

La mandataria mexicana también destacó las acciones de Xiomara Castro como la primera mujer presidenta de Honduras, a quien le quedan cuatro meses en el cargo.

“Es un buen Gobierno”, afirmó Sheinbaum y agregó que Xiomara Castro “disminuyó la pobreza extrema”, con programas sociales similares a los de México, aumento al salario mínimo y obras de infraestructura social.

Ha sido -desde mi punto de vista- un buen Gobierno. Y siempre respetamos a todo los pueblos y Gobierno de América Latina, particularmente un Gobierno progresista como el que hoy gobierna Honduras.

Comitiva que acompañó a Sheinbaum

La presidenta estuvo acompañada por los siguientes funcionarios mexicanos:

Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores.

Raquel Serur Smeke, subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.

Comitiva que acompañó a Castro

A la presidenta de Honduras la acompañaron los siguientes funcionarios:

Javier Efraín Bú Soto, secretario de Relaciones Exteriores.

Héctor Manuel Zelaya Castro, secretario particular de la presidenta Castro.

Sonia Leticia Cruz Lozano, embajadora de Honduras en México.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT