La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, arribó este domingo 23 de octubre al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde fue recibida por el canciller Juan Ramón de la Fuente.

Está previsto que la presidenta de Honduras se reúna con la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, en el marco de la agenda bilateral que ambos gobiernos mantienen desde finales de 2024. Los temas que van a tratar son sobre la relación bilateral y comercial, pero también sobre temas de migración.

Canciller Recibió a Xiomara Castro, Presidenta de Honduras, en Aeropuerto de CDMX

La última visita de la mandataria hondureña a México ocurrió el 29 de septiembre del año pasado, cuando asistió a la ceremonia de toma de protesta de Sheinbaum y viajó acompañada por una delegación encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Enrique Reina, y el secretario privado del Presidente, Héctor Manuel Zelaya.

Agenda bilateral robusta

En este entonces fue recibida en la alfombra roja por una representación del gobierno mexicano encabezada por Lázaro Cárdenas Batel, jefe de gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde entonces, ambas administraciones han sostenido comunicación constante sobre temas regionales.

Xiomara Castro también es la primera mujer en asumir la presidencia de Honduras. Llegó al poder en 2022 con un programa centrado en la lucha contra la corrupción, la búsqueda de estabilidad política y la atención a las causas estructurales de la migración, temas que también forman parte del diálogo bilateral con México.

