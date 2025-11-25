“Lo Quieren Hacer a la Mala”: Alessandra Rojo de la Vega Habla Sobre Intención de Destitución

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, dio una entrevista exclusiva en Despierta con Danielle Dithurbide hoy, 25 de noviembre de 2025, en la que habló sobre el conflicto con Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y su posible destitución.

En contexto: El grupo parlamentario de Morena en Ciudad de México acusó a Alessandra Rojo de la Vega de financiar grupos de choque, como el bloque negro, que han causado disturbios en las recientes manifestaciones.

El grupo parlamentario de Morena en Ciudad de México acusó a Alessandra Rojo de la Vega de financiar grupos de choque, como el bloque negro, que han causado disturbios en las recientes manifestaciones. Morena propuso la creación de una comisión especial para investigar a la alcaldesa de Cuauhtémoc y así abrir el camino para su destitución.

Cabe recordar que Alessandra Rojo de la Vega ganó las elecciones de 2024 con la Coalición Va por la CDMX, conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Rojo de la Vega critica al "mal Gobierno"

En la entrevista con Danielle Dithurbide y Enrique Campos, Alessandra Rojo de la Vega afirmó que "lo que está pasando en México no es una coincidencia, no es un invento, son crisis profundas provocadas por un mal Gobierno y les incomoda muchísimo que alguien lo diga en voz alta".

De la Vega dijo que en varios estados del país hay “una crisis de seguridad” y destacó casos como el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, y los problemas que enfrentan los limoneros de Michoacán.

Mencionó que el actual Gobierno “lleva 30 años las mismas recetas que en esta ciudad sabemos que fracasaron” y agregó que el llamado huacicol fiscal es “peor”.

Alessandra Rojo de la Vega dijo que tiene un costo adicional para ella formar parte de la oposición y señaló que “hay una orden desde Palacio Nacional. Ataques contra mi persona, no tienen ni una sola aprueba, son completamente fabricados, como siempre lo han sido”.





Posible destitución como alcaldesa en Cuauhtémoc

Sobre la creación de una comisión especial para su posible destitución, que será integrada esta semana, Rojo de la Vega afirmó que “lo que no pudieron con votos, lo quieren hacer a la mala”.

“Esa comisión investigadora la va hacer de Ministerio Público y podrían pedir mi destitución como alcaldesa”, comentó Alessandra Rojo de la Vega, quien agregó que “lo único que va a presentar son mentiras, porque no existe tal convocatoria” para que grupos como el bloque negro participe en las manifestaciones.

Ante las acusaciones de Morena, la alcaldesa de Cuauhtémoc cuestionó hacia dónde se van los recursos del Metro CDMX, el sistema hídrico, “que está colapsado”, la “crisis de tráfico” y otros problemas que enfrenta la Ciudad de México y que afectan directamente a los ciudadanos.

Sí pueden lograr la destitución, sí pueden logar un juicio político en mi contra y arrebatarnos la alcaldía a la mala.

La alcaldesa de Cuauhtémoc afirmó que alzar la voz es el costo político que está viviendo: “Yo no vine a callar, vine a defender a la gente, mi obligación es con la gente y no con los poderosos, con los partidos”. “Decir la verdad en este punto incomoda muchísimo a los que están en el poder”, subrayó.

Alzar la voz en este país es un riesgo es un riesgo no solo de una campaña de odio, de violencia en las redes sociales, en las calles, sino un riesgo de vida.

De la Vega reveló que su familia está siendo perseguirá, sin investigación oficial, lo que calificó como “lamentable” y apuntó que "por más que le busquen, no van a encontrar absolutamente nada".

