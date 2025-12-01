Peste Porcina Africana Frena Importaciones de Cerdo: Productos Afectados

Después de la aparición de la peste porcina africana en jabalíes de la región de Cataluña, España, varios países han bloqueado nuevos certificados sanitarios de exportación para productos de cerdo español.

Se trata de México y otras seis naciones, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, que emitió una nota informativa hoy, 1 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la información oficial, México, Canadá, Colombia, Corea y Malasia se sumaron al bloqueo de Argentina y el Reino Unido.

¿A qué se refiere el bloqueo?

En concreto, se bloquean certificados sobre cerdos vivos para cría o producción, carne porcina refrigerada o congelada, semen, sangre y hemoderivados, corteza de cerdo, proteína animal procesada, tripas naturales, piel de cerdo deshidratado, páncreas, colágeno y gelatina de porcino.

Cabe señalar que actualmente siguen bloqueados más de 120 certificados de exportación de cerca de 40 países sobre productos para los cuales no admiten la regionalización, es decir, vetan la entrada desde todo el territorio español y no solo desde la parte afectada, Cataluña en este caso.

China amplía restricciones

China, en tanto, amplió las restricciones adicionales a la provincia catalana de Barcelona para impedir la entrada de hemoderivados del porcino y de carne y productos cárnicos de cualquier establecimiento de animales nacidos y criados en esa zona.

Pero además, como novedad, vetó la entrada de hidrolizados proteicos de porcino y aditivos con ingredientes de porcino destinados a alimentación animal desde toda España.

Confirman 6 jabalíes infectados en Barcelona

Este mismo lunes, la Unidad Militar de Emergencias activó 117 efectivos y 25 vehículos en la sierra de Collserola (Barcelona), donde ya se confirmaron seis jabalíes infectados.

Mientras que las granjas de cerdos reforzaron su bioseguridad, mientras que las administraciones ya han perimetrado zonas de seguridad y vigilancia.

Reino Unido tiene importaciones paralizadas

Desde el viernes pasado, el Reino Unido tiene paralizadas las importaciones de productos porcinos procedentes de España tras confirmarse ese día la aparición de dos jabalíes muertos por la peste porcina africana.

Fuentes oficiales españolas dijeron a la agencia de noticias EFE que la prohibición afecta tanto a productos frescos como procesados (incluidos los embutidos).

En este momento, los esfuerzos españoles se centran en convencer al Reino Unido para que aplique la "regionalización" de la medida, es decir, que limite su alcance a un radio provincial (o a un número de kilómetros) a partir de la zona donde aparecieron los jabalíes afectados por la peste.

EFE

