La Última Publicación del Regidor de Reynosa, Brayan Nicolás Antes de Ser Hallado Muerto en CDMX

Brayan Nicolás Vicente Salinas, de 30 años de edad y regidor morenista de Reynosa, Tamaulipas, fue encontrado sin vida al interior de un departamento ubicado sobre Paseo de la Reforma, en la colonia Tabacalera de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia capitalina informó a N+ que se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo, luego de recibir el reporte del hallazgo del cuerpo dentro del inmueble.

De acuerdo con las primeras versiones, el regidor de Morena habría sostenido un encuentro con dos personas que ingresaron al edificio donde él se hospedaba. No obstante, estos hechos no han sido confirmados por ninguna autoridad oficial.

Brayan Nicolás se encontraba en la Ciudad de México para participar en la Marcha del Tigre, convocada para el sábado 6 de diciembre en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y al movimiento de la Cuarta Transformación.

¿Cuál fue la última publicación del regidor de Reynosa?

Bryan Nicolás Vicente Salinas, Regidor de Reynosa. Foto: FB Bryan

El joven funcionario solía promover el deporte, el arte y mantener contacto constante con vecinos de su comunidad, como mostraba en las fotografías y videos de su cuenta personal de Facebook.

También realizaba críticas políticas desde su posición como militante de Morena, como ocurrió el pasado 16 de noviembre al pronunciarse sobre la Marcha de la Generación Z realizada en la Ciudad de México: “Por eso pierden seriedad estas cosas de verdad”, escribió entonces.

En su última publicación, del 5 de diciembre, compartió una nota informativa sobre su rechazo a la instalación de una planta de hidrogenación en Reynosa.

“El progreso y desarrollo de Reynosa no puede estar sustentado en colocar en riesgo y peligro a las familias; hay cosas que, por llamarlas verdes, no necesariamente son buenas y terminan siendo contraproducentes”, expresó.

