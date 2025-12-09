Atacan a Balazos a otro Mando Policial: Así Fue Atentado contra Subsecretario de SSP Colima 

La mañana de hoy, 9 de diciembre de 2025, el subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Colima sufrió un atentado con disparos de arma de fuego, informó la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.

En un comunicado, indicó que el mando policial fue herido pero se encuentra estable.

Así ocurrió atentado contra subsecretario

A través de redes sociales, el Gobierno de Colima difundió el comunicado en el que la Mesa de Coordinación Estatal brindó detalles del atentado.

Dijo que los hechos ocurrieron en el norte de la ciudad de Colima cuando el funcionario se trasladaba hacia las instalaciones de la SSP para iniciar su jornada laboral.

Al sitio se movilizaron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes comenzaron la recopilación de indicios y datos de prueba.

Según testigos, alrededor de las 07:00 horas la víctima iba circulando a la altura de Plaza Zentralia cuando sujetos a bordo de una camioneta estacionada comenzaron a dispararle con armas largas.

El subsecretario fue trasladado a un hospital privado por policías de la corporación, donde recibe atención médica.

Investigación sobre ataque a balazos

Luego de condenar el ataque armado contra el funcionario de la SSP, la Mesa de Coordinación Estatal afirmó que ya está colaborando de manera coordinada con la Fiscalía colimense en la investigación.

Lo anterior “para identificar y llevar ante la justicia a las personas responsables” del atentado, dijo.

Además, llamó a la ciudadanía a utilizar las líneas 911 de emergencias y 089 de denuncia anónima para informar de cualquier hecho que pueda poner en riesgo a la población o que pueda ser constitutivo de algún delito.

“Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando por la tranquilidad y la paz para las familias colimenses”, sostuvo.

