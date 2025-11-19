Niños, en Peligro: Alerta por “Juegos y Emojis con Trampa” que Pueden Terminar en Abuso Infantil

¡Toma precauciones! La Policía Cibernética de la Ciudad de México (CDMX) alertó sobre una nueva modalidad de riesgo digital denominada “Juegos y Emojis con Trampa”.

Aquí en N+ te contamos en qué consiste esa estrategia que pone en riesgo a menores de edad que navegan en internet, y te compartimos las recomendaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina para proteger a los niños.

¿En que consiste la modalidad ‘Juegos y Emojis con Trampa’?

En un comunicado, la SSC dijo que se trata de una modalidad en la que los agresores se valen de plataformas de videojuegos, redes sociales y aplicaciones de mensajería para establecer contacto con los niños.

Los ciberdelincuentes utilizan plataformas de juego y redes sociales para ganarse la confianza de menores y manipularlos emocionalmente, ocultando mensajes con emojis de aparente inocencia.

Los agresores inician conversaciones amistosas y divertidas para romper el hielo. Utilizan emojis de frutas, animales o símbolos que parecen inofensivos. Pero en realidad funcionan como códigos de connotación sexual o de intercambio de contenido inapropiado. Símbolos como el durazno, la berenjena, la llama o la lengua son empleados para sustituir palabras explícitas. Otros íconos pueden indicar si el menor está solo, si tiene acceso a una cámara o si puede enviar fotografías. Cuando se ganan la confianza de la víctima, los ciberdelincuentes normalizan conversaciones íntimas, proponen retos o incluso buscan encuentros fuera de línea.

De acuerdo con la Policía Cibernética de la SSC, “esta estrategia se refuerza por el desconocimiento de muchos adultos del significado oculto de ciertos emojis, lo que dificulta la detección temprana de los riesgos”.

Noticia relacionada: Nueva Forma de Secuestro de Niños: Autoridades Alertan por Método para Sacarlos de su Casa.

Recomendaciones ante modalidad de riesgo digital

Con la finalidad de proteger a los menores de edad en entornos digitales, las autoridades emitieron la siguiente lista de siete recomendaciones. ¡Toma nota!

Supervisión activa y diálogo constante : Mantén una comunicación abierta con los menores de edad, de sus actividades en internet, con quién interactúan y qué aplicaciones utilizan. Establece confianza para que puedan reportar cualquier situación incómoda.

: Mantén una comunicación abierta con los menores de edad, de sus actividades en internet, con quién interactúan y qué aplicaciones utilizan. Establece confianza para que puedan reportar cualquier situación incómoda. Uso de controles parentales : Configura herramientas que filtren contenido, limiten el tiempo de uso y permitan monitorear la actividad en dispositivos y videojuegos.

: Configura herramientas que filtren contenido, limiten el tiempo de uso y permitan monitorear la actividad en dispositivos y videojuegos. Privacidad y protección de datos : Enséñales a no compartir información personal como nombre, escuela, dirección o fotografías, y ajusta las configuraciones de seguridad en sus redes sociales.

: Enséñales a no compartir información personal como nombre, escuela, dirección o fotografías, y ajusta las configuraciones de seguridad en sus redes sociales. Explícales qué es el grooming , como algunos adultos utilizan emojis o videojuegos para acercarse a menores de edad y cómo reconocer conductas inapropiadas.

, como algunos adultos utilizan emojis o videojuegos para acercarse a menores de edad y cómo reconocer conductas inapropiadas. Conoce las aplicaciones que utilizan , revisa sus listas de contactos y ayúdales a identificar riesgos o mensajes codificados.

, revisa sus listas de contactos y ayúdales a identificar riesgos o mensajes codificados. Adviérteles de los riesgos de participar en retos virales o de responder a cadenas de emojis con significados ocultos.

o de responder a cadenas de emojis con significados ocultos. Ante cualquier intento de contacto sospechoso, acoso o contenido indebido, reporta el caso a las plataformas digitales y a la Policía Cibernética.

Para reportar algún caso, la ciudadanía puede comunicarse a la Unidad de Policía Cibernética al 55 5242 5100, extensión 5086, o escribir al correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb