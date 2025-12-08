Operativo en Chiapas: Reportan Detenciones, Decomiso de Droga y Armas en Tuxtla Gutiérrez

La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó hoy, 8 de diciembre de 2025, que autoridades realizaron un cateo en Tuxtla Gutiérrez, por el que varias personas fueron detenidas; además, las autoridades decomisaron droga y armas.

La Fiscalía de Chiapas apuntó, en redes sociales, que las "fuerzas del orden tienen presencia en la zona y han tomado el control de la situación".

La dependencia agregó que en las próximas horas se darán a conocer los resultados del operativo en la zona norte de Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas.

Enfrentamiento en Chiapas

La mañana de este lunes, se registró un enfrentamiento entre civiles armados y policías de Chiapas, en las inmediaciones de la Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con los primeros reportes, los civiles habrían atacado a los policías al encontrarse con ellos en la avenida que conduce al Fraccionamiento Vida Mejor.

Según testigos, se desató una balacera por unos 15 minutos, que derivó en intensa movilización policiaca.

De forma preliminar, se informó que cuatro personas resultaron lesionadas por el enfrentamiento armado.

