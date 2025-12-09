Inicio Nacional Seguridad Sheinbaum se Reúne con Gobernador de Michoacán y Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional

Sheinbaum se Reúne con Gobernador de Michoacán y Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional

El encuentro tuvo lugar tres días después de la explosión de un vehículo en Coahuayana, Michoacán, frente a las instalaciones de la policía comunitaria

Sheinbaum se Reúne con Gobernador de Michoacán y Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional

El gobernador de Michoacán, Alfredo Bedolla, y la presidenta Sheinbaum. Foto: Gobierno de Michoacán

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo la tarde de este martes 9 de diciembre una reunión en Palacio Nacional con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

El encuentro tuvo lugar tres días después de la explosión de un vehículo en Coahuayana, Michoacán, frente a las instalaciones de la policía comunitaria; hecho que dejó un saldo de cinco muertos y 12 personas heridas.

Vía la red social X, el gobernador de Michoacán precisó que durante la reunión con la presidenta dieron seguimiento al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en el cual se contemplan:

  • Cinco universidades Rosario Castellanos
  • 10 nuevos planteles de bachillerato
  • 60 ampliaciones de planteles

Fortalecen seguridad en Michoacán

De la mano de las autoridades estatales, el gobierno federal ha intensificado las acciones conjuntas en Michoacán para fortalecer la seguridad con una mayor presencia de Defensa Nacional, Guardia Nacional, Marina, Seguridad, así como el despliegue de equipos especializados en investigación e inteligencia.

Estos esfuerzos se articulan a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con cuya implementación se busca una actuación más precisa y coordinada para proteger los ciclos productivos de aguacate y limón, detener a generadores de violencia y proteger a la población.

A la par, en Apatzingán se reforzaron las acciones de seguridad, luego de que dos agentes de la Policía Municipal fueran lesionados por impactos de armas de fuego mientras realizaban recorridos de prevención y vigilancia sobre el tramo carretero Apatzingán-Acahuato.

