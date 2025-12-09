Sheinbaum se Reúne con Gobernador de Michoacán y Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo la tarde de este martes 9 de diciembre una reunión en Palacio Nacional con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

El encuentro tuvo lugar tres días después de la explosión de un vehículo en Coahuayana, Michoacán, frente a las instalaciones de la policía comunitaria; hecho que dejó un saldo de cinco muertos y 12 personas heridas.

Noticia relacionada: "No Fue un Coche Bomba” en Coahuayana y No Se Descartan Líneas de Investigación: García Harfuch

Vía la red social X, el gobernador de Michoacán precisó que durante la reunión con la presidenta dieron seguimiento al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en el cual se contemplan:

Cinco universidades Rosario Castellanos

10 nuevos planteles de bachillerato

60 ampliaciones de planteles

Con la presidenta @Claudiashein, dando seguimiento al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que apuesta por mejores oportunidades para nuestros jóvenes, como parte de nuestra visión de atender las causas, por eso en Michoacán trabajamos por:



📚5 universidades Rosario… pic.twitter.com/DiFGt3mhwx — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) December 9, 2025

VIDEO: Así se Ven los Daños en Coahuayana, Michoacán, tras Explosión de Camioneta

Fortalecen seguridad en Michoacán

De la mano de las autoridades estatales, el gobierno federal ha intensificado las acciones conjuntas en Michoacán para fortalecer la seguridad con una mayor presencia de Defensa Nacional, Guardia Nacional, Marina, Seguridad, así como el despliegue de equipos especializados en investigación e inteligencia.

Estos esfuerzos se articulan a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con cuya implementación se busca una actuación más precisa y coordinada para proteger los ciclos productivos de aguacate y limón, detener a generadores de violencia y proteger a la población.

Coahuayana, Michoacán: Punto Estratégico para el Desembarco y Trasiego de Drogas

A la par, en Apatzingán se reforzaron las acciones de seguridad, luego de que dos agentes de la Policía Municipal fueran lesionados por impactos de armas de fuego mientras realizaban recorridos de prevención y vigilancia sobre el tramo carretero Apatzingán-Acahuato.

Con información de N+

Historias recomendadas:

AMP