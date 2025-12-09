Inicio Internacional Estados unidos Juez en EUA Da Fecha para Nueva Audiencia de Servando Gómez, ‘La Tuta’

Juez en EUA Da Fecha para Nueva Audiencia de Servando Gómez, 'La Tuta'

El juez Brian Cogan agenda la audiencia con el interés de otorgarle un juicio expedito

Traslado de Servando Gómez a penal de alta seguridad en México en febrero 2015. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Traslado de Servando Gómez a penal de alta seguridad en México en febrero 2015. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Este martes 9 de diciembre de 2025, un juez de Estados Unidos de América (EUA) fijó la fecha para la nueva audiencia de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta.

En Nueva York, el juez Brian Cogan agendó la audiencia para el 17 de marzo de 2026, con el interés de otorgarle un juicio expedito.

Actualmente, el exlíder y fundador de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, a donde fue llevado luego de su trasladado desde México.

Se trata de la misma prisión en la que se encuentran Ismael El Mayo Zambada y Rafael Caro Quintero.

Traslado de La Tuta a Estados Unidos

Servando Gómez Martínez fue enviado a Estados Unidos en agosto de 2025, como parte del segundo traslado de narcotraficantes de alto perfil a territorio estadounidense. 

En el primer trasladado, otros 29 criminales fueron llevados a EUA en febrero de este año, entre los cuales estaba Caro Quintero.

En dicho país, La Tuta enfrenta cargos de conspirar para cometer narcotráfico.

¿Quién es Servando Gómez?

En la década de los 80, Servando Gómez Martínez fue maestro de educación básica, pues estudió en la Escuela Normal de Arteaga, Michoacán.

Abandonó la docencia años después y comenzó su carrera criminal en La Familia Michoacana, cuando estaba al mando Nazario Moreno El Chayo. 

Cuando esa organización se disolvió, La Tuta tomó las riendas de Los Caballeros Templarios en Tierra Caliente de Michoacán, pero también operaba en Jalisco y Colima.

El capo fue detenido en febrero de 2015, luego de un operativo en su casa de seguridad en Morelia.

Posteriormente fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “El Altiplano”, en el Estado de México, donde cumplía sentencias por secuestro, delitos contra la salud y delincuencia organizada.

