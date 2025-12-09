Incendio en Sierra de Guadalupe en Tultitlán, Edomex; Vecinos Temen que Fuego Alcance sus Casas

Esta noche se registra un fuerte incendio en la colonia Sierra de Guadalupe en Tultitlán, Estado de México. De acuerdo con los primeros reportes se trataría de un lugar de tarimas, por lo que el fuego se activó con facilidad.

Servicios de emergencia se encuentran en el lugar para sofocar las llamas. Mientras que vecinos temen que el fuego alcance sus casas, ya que el lugar siniestrado se encuentra en una zona habitacional.

VIDEO: Fuerte Incendio Sorprende a Sierra de Guadalupe, en Tultitlán: Temen Fuego en Viviendas del Edomex

Hasta el momento las autoridades no han informado si hay personas heridas o intoxicadas.

