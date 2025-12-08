Incendio en Ixtapaluca: Controlan Fuego en Fábrica de Colchones en Edomex luego de Casi 2 Horas

La noche de este lunes 8 de diciembre de 2025 se registró un fuerte incendio en una zona industrial de Ixtapaluca, en el Estado de México, en una fábrica. El humo se observó en distintas partes del municipio, mientras los equipos de emergencia acudieron a la zona.

Video. Controlan al 90% Incendio en Fábrica de Tela para Colchonetas en Ixtapaluca

Esperan peritajes para determinar causas de incendio en fábrica

El Gobierno Municipal de Ixtapaluca informó a través de sus redes sociales que se esperan los peritajes oficiales para determinar las causas que provocaron el incendio en una fábrica de la zona.

No hay lesionados, confirma PC

Autoridades de Protección Civil confirmaron que no hay personas lesionadas, “ni afectaciones a la vida humana”. No obstante, hicieron un llamado a mantener la calma, permitir el paso a los vehículos de emergencia y evitar la zona para facilitar las labores. Bomberos de la Ciudad de México apoyan en el control del incendio de la fábrica de colchones.

Realizan evacuaciones de viviendas cercanas

Alexis Guerrero Peñaloza, director de Protección Civil y Bomberos de Ixtapaluca, del Edomex, en entrevista exclusiva para N+, dio a conocer que al menos cinco municipios mexiquenses han apoyado con bomberos.

El funcionario aseguró que no hay un registro de personas lesionadas y como medida de protección, hay presencia del Ejército mexicano, además, que se evacuó a habitantes de las colonias aledañas.

¿Qué se produce en la fábrica incendiada hoy en Ixtapaluca?

El siniestro ocurre en la zona centro del municipio, en una fábrica que elaboraban colchonetas, por lo que el material fue extremadamente inflamable.

Video. "Íbamos de Salida y Comenzó el Incendio": Trabajador de Fábrica en Ixtapaluca, Edomex

Trabajadores de fábrica terminaron labores justo al iniciar incendio

Se precisó que el incendio comenzó justo cuando los trabajadores de la fábrica habían terminado sus labores, por lo tanto, se habían retirado del inmueble.

No hay personas lesionadas, los trabajadores habían salido, y de las viviendas aledañas fueron evacuados

Servicios de emergencia en Ixtapaluca atienden incendio en fábrica. Foto: N+



Elementos de seguridad abrieron camino para que se permita la llegada de más pipas. Ante el temor, los vecinos de por lo menos cinco colonias se han visto afectados; estos son los nombres:

Capilla 1 y2

Hornos de San Juan

La Era

Geo Villas

Jesús María

La fábrica en llamas ocupa una cuadra completa y, debido a sus dimensiones, al menos 10 camiones de bomberos acudieron al lugar.

Unidades de bomberos tratan de combatir un incendio en Ixtapaluca. Foto: N+

Video. Última Hora: Incendio en Zona Centro de Ixtapaluca, Estado de México Hoy Lunes 8 de Diciembre

Incendio fuera de control

El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad C5 del Edomex compartió imágenes de las llamas al rojo vivo que están por encima de las construcciones.

Nube de humo alcanza varios metros de altura en zona industrial de Ixtapaluca. Foto: Facebook Nuestro Antiguo Ixtapaluca-Chalco

¿Qué se sabe del incendio hoy en Ixtapaluca?

Se registró una emergencia esta noche del 8 de diciembre de 2025, por un fuerte incendio en el centro de Ixtapaluca, en el Estado de México.

El fuego se desató en una fábrica, ubicada en el cruce de las calles 2 de abril y José María Morelos.

Las llamas provocan una enorme columna de humo negro. Los bomberos trabajan por sofocar este incendio.

Hasta el momento se desconoce qué originó el siniestro; tampoco se ha reportado si hay personas evacuadas o heridas.

