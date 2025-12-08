Nuevo Padrón de Telefonía: ¿Qué Documentos Personales Serán Vinculados a Números Celulares?

La recién creada Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó y emitió este lunes 8 de diciembre los lineamientos para la creación del nuevo padrón de telefonía, eliminando el anonimato que, según el gobierno federal, permite usar dicho servicio para cometer delitos.

Aprobado por unanimidad por el pleno de la CRT, el proceso para la vinculación de líneas telefónicas móviles a personas físicas o morales dará inicio a comienzos del próximo año, con todo y las preocupaciones que se han desatado por la protección de los datos personales.

¿Cuándo inicia el registro del nuevo padrón de telefonía?

Será a partir del próximo 9 de enero de 2026 cuando todas las líneas telefónicas móviles deberán estar asociadas a una persona física o moral.

En un comunicado, la CRT aseguró que la información será resguardada por las empresas de telefonía celular, "tal como hoy lo hacen para el servicio de pospago".

La información será resguardada por los operadores telefónicos conforme a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

¿Qué documentos personales serán vinculados a líneas de telefonía?

Los lineamientos, que entrarán en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establecen que los documentos de identidad para asociar las líneas telefónicas a una persona física serán:

Credencial de elector o pasaporte CURP

La nueva regulación formaliza el registro que ya realizan los operadores para el servicio de pospago, y se alinea con las prácticas internacionales para restablecer la confianza en la telefonía celular.

"Con estos Lineamientos, la CRT cumple con su mandato de centrar sus esfuerzos regulatorios en beneficiar a las personas, luego de escuchar activamente a la industria de las telecomunicaciones e incorporar los resultados de la Consulta Pública", añadió la comisión.

