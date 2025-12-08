Incendio de Camión de Personal Deja Tres Lesionados y Desalojo en Viviendas en Apodaca, NL

La tarde de este lunes 8 de diciembre, el incendio de un camión de personal movilizó a bomberos y elementos de rescate hasta el cruce de la avenida Andrómeda y la calle Titania en la colonia Cosmópolis en Apodaca, Nuevo León. El siniestro provocó le desalojo de vecinos de este punto y hasta el momento se habla de tres personas lesionadas.

El siniestro comenzó cuando este camión de personal circulaba por estas vías y aparentemente habría sufrido una falla mecánica por lo que comenzaría a incendiarse. Al ver este suceso, vecinos del sector llamaron de inmediato a las autoridades para que pudieran sofocar las llamas.

Este incendio alertó a vecinos debido a que las llamas alcanzaban la altura de las viviendas cercanas y las columnas de humo podían verse desde metros atrás. Hasta este punto llegaron elementos de Protección Civil de Nuevo León quienes rápidamente comenzaron con los trabajos correspondientes para tratar de controlar el siniestro.

Elementos de rescate confirmaron que al menos dos domicilios, entre ellos un negocio, quedaron afectados ante las fuertes llamas que producía el camión. Varios vecinos fueron desalojados para evitar que suceda otro accidente y así evitar personas heridas.

Al menos tres empleados que viajaban en este autobús de personal resultaron con diversas lesiones las cuales no eran de gravedad, por lo que se trasladaron hasta un hospital por cuenta propia para recibir atención médica. Hasta el momento se desconoce cuantas personas viajaban al interior de la unidad.

Se espera que hasta este sitio lleguen elementos de investigación quienes determinen cual fueron las circunstancias por las que este camión de personal se incendió por completo. Por el momento la circulación en este punto se encuentra cerrada hasta que se retire la estructura que quedó en cenizas.

Otro incendio ocurrió este lunes 8 de diciembre sucedió por la mañana en la zona conocida como Marraneras en el municipio de García, Nuevo León. En el lugar se confirmó el incendio de al menos seis tejabanes y dos corrales de madera. El siniestro movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León.

Fue en cruce de las calles Chiapas Heroico y Emiliano Zapata donde los rescatistas comenzaron a sofocar las llamas para evitar que se siguiera extendiendo debido al material famable con es que se encuentran hechos estos tejabanes. En el lugar no se reportaron personas heridas.

