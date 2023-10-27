Motociclista es Atropellado Tras Presuntamente Escapar de la Policía en Monterrey

La tarde de este lunes 8 de diciembre, un motociclista resultó lesionado tras ser atropellado por una camioneta mientras circulaba entre varios vehículos presuntamente huyendo de la policía. El percance ocurrió en la avenida Paseo de la Luz en la colonia Villa de las Fuentes en Monterrey, Nuevo León.

El conductor, de 17 años de edad, viajaba en una motocicleta cuando elementos de Fuerza Civil le marcaron el alto al considerarlo sospechoso; sin embargo, el joven habría ignorado la indicación e intentó escapar maniobrando entre los autos que circulaban por la zona.

Durante el presunto escape, el conductor de una camioneta blanca terminó impactándolo, provocando que el motociclista cayera sobre esta avenida y se lesionara golpeándose una pierna. Varios testigos mencionaron que todo ocurrió en cuestión de segundos.

Paramédicos acudieron hasta este lugar para brindarle atención médica al joven, quien fue trasladado bajo custodia hasta el Hospital Metropolitano. Se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre este percance y el motivo por el cual el afectado presuntamente huía de los oficiales.

Accidente vial provoca cierre de la avenida Paseo de la Luz en Monterrey

En cuanto a la vialidad, la circulación con dirección hacia Lázaro Cárdenas en la avenida Paseo de la Luz permaneció cerrada debido a los acordonamientos de autoridades para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y el aseguramiento de la motocicleta.

Vecinos del sector se mostraron sorprendidos por la movilización policiaca y por el acordonamiento que permaneció varios minutos en la zona. Las autoridades analizarán cámaras de seguridad cercanas para determinar cómo ocurrió el impacto y deslindar responsabilidades en este incidente que dejó a un joven herido.

