Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en la Basílica de Monterrey: Horario de Misas y Actividades

Como cada año, cuando llega el mes de diciembre, los feligreses se preparan para cantar las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. La Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe ya esta lista para esta celebración con misas y otras actividades en la ciudad de Monterrey; aquí en N+ te contamos qué día y a qué hora será.

Noticia relacionada: Continúa Jornada de Peregrinaciones en Alameda en Monterrey

La misa solemne y las mañanitas a la Virgen de Guadalupe en la Basílica de Monterrey, ubicada sobre la calle Guanajuato en la colonia Independencia, serán el próximo 11 de diciembre a las 11:00 de la noche. La invitación para celebrar a “La Morenita del Tepeyac” es para personas de todas las edades, desde los más pequeños hasta los más grandes de la familia.

Posterior a las mañanitas, para el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, se tienen tres actividades programadas en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Monterrey:

Rosario a la Virgen de Guadalupe a las 06:00 am

Último día del docenario a las 07:00 pm

Misa de cierre a las 08:00 pm

Fiesta de San Juan Diego en la Basílica de Guadalupe en Monterrey

Previo a las mañanitas a la Virgen de Guadalupe y a la celebración del 12 de diciembre, también se llevará a cabo en la Basílica de Monterrey la fiesta de San Juan Diego, quien presenció la aparición de “La Morenita” en el Cerro del Tepeyac.

El 9 de diciembre a las 09:00 de la mañana se realizará la exposición del santísimo y habrá espacio para que los feligreses puedan confesarse. Más tarde, a las 10:00 de la mañana habrá misa de enfermos.

Historias recomendadas:

SHH