Atropellamiento Masivo Hoy durante Peregrinación en Hidalgo, Nuevo León: Reportan Ocho Heridos

La mañana de este lunes 8 de diciembre se registró un atropello masivo en plena zona centro del municipio de Hidalgo, Nuevo León, cuando un vehículo compacto color rojo embistió a una peregrinación que avanzaba rumbo a los festejos de la Virgen del Pueblito. El incidente ocurrió en el cruce de las calles Bravo e Hidalgo, a unos metros de la iglesia principal, donde se llevaba a cabo el tradicional festejo.

De acuerdo con testigos, el conductor habría perdido la paciencia ante el paso de la peregrinación, integrado en su mayoría por adultos mayores, y aceleró de manera intempestiva, atropellando a cerca de 12 personas. Ocho de ellas resultaron con lesiones de consideración, mientras que tres presentaban heridas graves. Algunos peregrinos fueron proyectados hacia la banqueta, sufriendo golpes fuertes en la cabeza y extremidades.

Conductor huye luego de atropellar a peregrinos en Hidalgo, Nuevo León

Luego de la alerta, elementos de Protección Civil de Nuevo León, junto con cuerpos de auxilio de Hidalgo, Abasolo y Mina, arribaron al sitio para brindar atención inmediata. Todas las personas lesionadas por el atropellamiento masivo fueron trasladadas con vida a distintos hospitales, algunos incluso a unidades médicas en Monterrey y San Nicolás, según informó Protección Civil estatal.

A pesar del incidente, el festejo religioso continuó dentro del templo, donde muchos asistentes no se habrían percatado de lo ocurrido a escasos metros. Autoridades estatales y municipales iniciaron recorridos de búsqueda para ubicar al vehículo responsable, el cual habría quedado con daños significativos tras el impacto. También se revisarán cámaras de seguridad de viviendas y negocios para acelerar la localización del conductor.

De momento, el responsable continúa prófugo. Las autoridades confirmaron que no se recuerda, en años recientes, un atropello colectivo de esta magnitud durante una peregrinación en el área metropolitana o municipios cercanos. Se espera un reporte actualizado en las próximas horas.

