Auto Impacta Peregrinación de Sonideros en Xalapa; Hay Lesionados

Se registró un accidente vehicular en el Boulevard Xalapa-Banderilla, donde las víctimas fueron peregrinos, durante la noche del pasado domingo 7 de diciembre. Los afectados iban con dirección a la localidad de Malpaís.

Los hechos ocurrieron en la colonia 21 de Marzo, donde se encontraba por salir una peregrinación por parte de sonideros de Xalapa, Veracruz quienes esperaban que el contingente estuviera listo sobre su unidad, arriba de la batea de una camioneta. En ese momento, un vehículo particular perdió el control y terminó impactandolos.

Hasta el punto, fue necesaria la presencia de ambulancias de diversas corporaciones quienes atendieron a por lo menos 10 peregrinos, que resultaron con lesiones luego de recibir el impacto cuando se encontraban sobre la batea de dicha camioneta.

Posteriormente, algunos de los peregrinos lesionados fueron trasladados al hospital de alta especialidad de la ciudad de Xalapa, Veracruz, donde se reportó que su estado de salud no era de gravedad. Sin embargo, se ingresaron para poder descartar alguna situación que pusiera en riesgo su salud.

Detienen a conductora que impactó a peregrinos en Xalapa

Es de mencionar que el conductor que ocasionó el accidente en la colonia 21 de Marzo, presuntamente iba conduciendo en estado de ebriedad. Se trató de una mujer la cual fue detenida y trasladada al cuartel de San José, donde se determinará su situación legal y el deslinde de responsabilidades.

Hasta el momento se desconocen las identidades de los peregrinos lesionados, los cuales fueron alrededor de 10, entre 4 y 5 de ellos si requirieron el traslado a un hospital.

Se exhorta a los ciudadanos a conducir con precaución, ya que en los próximos días se podrá ver a distintos grupos de peregrinos transitar sobre las vialidades del estado.

