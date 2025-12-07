Motociclista Resulta Lesionado al Caer en Bache en Córdoba, Veracruz

Un bache ubicado en el bulevar Córdoba- Fortín, a la altura del arco de Shangri-la provocó un accidente que dejó como saldo una persona lesionada, se trató de un motociclista.

De acuerdo con los hechos, todo parece indicar que el operador de la motocicleta perdió el control al caer en el bache, por lo que derrapó quedando tendido en la cinta asfáltica.

Video: Automovilista Cae al Río en Playa de Vacas Veracruz

Al lugar arribaron elementos de Bomberos del municipio de Córdoba, quienes acordonaron el área en espera y paramédicos de Cruz Roja le brindaron las primeras atenciones. Luego de estabilizarlo, procedieron a trasladarlo a un hospital de la ciudad para una mejor atención, ya que presentaba golpes de consideración en diversas partes del cuerpo.

Es de mencionar, que este bache ha sido reportado en múltiples ocasiones por automovilistas y ha sido factor de varios accidentes.

Noticia relacionada: Tren Embiste Camión de Pasajeros Ulúa en Veracruz; Intentó Ganarle el Paso

Auto impacta autobús en carretera de Teocelo, Veracruz

Este fin de semana, un vehículo que circulaba en la carretera Coatepec-Teocelo, se impactó de frente con un camión de pasajeros que se dirigía a al municipio de Teocelo, Veracruz. De acuerdo con el video de los hechos, se observa en la cámara de video vigilancia como el vehículo compacto pierde totalmente el sentido e invade carril.

Derivado de estos hechos, fue necesaria la presencia de elementos de la Policía, debido a que el conductor del auto compacto intentó darse a la fuga. Los primero reportes indican, que quien conducía el auto circulaba bajo los influjos de bebidas embriagantes y por lo cual buscaba huir. No se reportaron personas lesionadas.

Historias recomendadas:

Con información de Carlos Da Silva y Denisse López | N+

LLZH