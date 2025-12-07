Tren Embiste Camión de Pasajeros Ulúa en Veracruz; Intentó Ganarle el Paso

Al poniente de la ciudad de Veracruz, un tren arrolló a un camión de la línea Ulúa en la zona de Tejería, a la altura de la calle Úrsulo Galván durante la madrugada de este domingo 7 de diciembre.



Según los primeros reportes, el autobús de la ruta Matacocuite, fue embestido y arrastrado varios metros por el tren cuando aparentemente intentó ganarle el paso. La unidad quedó severamente dañada y varada a un costado de las vías, en el cruce con la carretera.

El conductor del autobús resultó únicamente con golpes leves, no había pasajeros a bordo al momento del impacto. Al lugar llegaron elementos de tránsito y personal de emergencias.

Vehículo cae al río en Veracruz

La tarde de este viernes, se reportó que sobre la carretera de Playa de Vacas, en el municipio de Medellín de Bravo, un auto se fue al río. De acuerdo con la información obtenida, se trata del automovilista Gustavo Castillo, de 43 años de edad.

Según lo que el afectado relata, él se encontraba circulando por este tramo carretero y asegura que la unidad se aceleró y, para evitar impactar contra alguna vivienda u otro vehículo que se encontrara en el lugar, decidió dar la vuelta y caer al río.

Con información de Yarizeth Santamaría y Alfonso Rodriguez | N+

LLZH