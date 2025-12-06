Detienen a Hombre por Alterar Orden Público en Veracruz; Aseguraba Tener Fuerza Descomunal

Durante la mañana de este sábado 6 de diciembre, se registró una movilización de elementos de la Guardia Nacional, en la zona de Villa del Mar, en Veracruz.

De acuerdo con los hechos, la Guardia Nacional detuvo a un automovilista con un auto con placas del estado de Chiapas, el cual transitaba en presunto estado de ebriedad, sobre la zona turística de la playa Villa del Mar, en el carril que va de Boca del Río hacia Veracruz.

Para evitar mayores riesgos a la ciudadanía, las autoridades trataron de poner a disposición al conductor que mostraba resistencia. Además, se detectó que su auto presentaba un impacto en la fascia delantera, lo que indicaría que presuntamente habría chocado recientemente.

El sujeto de identidad desconocida que se resistía a ser retirado de su auto, gritaba desde la batea de la camioneta de la autoridades la frase, “Fuerza descomunal”.

Cierra carril de bulevar Manuel Ávila Camacho en Veracruz por conductor en presunto estado de ebriedad

Luego de que en el bulevar Manuel Ávila Camacho se registrara movilización por un hombre en presunto estado de ebriedad, el cual fue interceptado, se originó el cierre de la vialidad para realizar las maniobras y así retirar al conductor que podría presentar un riesgo al manejar en presunto estado de ebriedad.

La Guardia Nacional bloqueó el paso, para intentar bajar al conductor, generando la desviación del tráfico en el sentido contrario. Derivado de esto, el hombre quedó a disposición de las autoridades, para los cargos que le resulten tras alterar el orden público en una zona turística de Veracruz.

