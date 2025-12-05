¿Que Sucedió Hoy en la Carretera Veracruz-Xalapa?; Se Reporta una Persona Fallecida

La tarde de este viernes 5 de diciembre, se informó acerca de un accidente automovilístico donde en primera instancia ese reportado una persona lesionada tras derrapar en su motocicleta, más tarde se informó su fallecimiento en el lugar del accidente.

Ocurrió en la carretera federal Veracruz - Xalapa, a la altura de la colonia Chalchihuecan, al norte de la de la ciudad. Los primeros reportes que el hombre viajaba a bordo de su motocicleta cuando sufrió el derrape, según versiones recabadas al caer presuntamente habría sido arollado por otro vehículo que transitaba por la misma vía.

Tras el reporte y solicitud de apoyo a las unidades de emergencias se trasladaron al lugar de los hechos para brindar los primeros auxilios a la persona reportada como lesionada, pero a su llegada solo pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales. En este punto de la carretera federal Veracruz Xalapa, se reportan largas filas de vehículos, y tráfico lento ya que uno de los carriles permanece cerrado a la circulación.

Accidente afecta la circulación del Carril de Xalapa a Veracruz

La afectación se reporta en el carril que comunica de la ciudad capital Xalapa con rumbo a la ciudad y puerto de Veracruz, esto debido al accidente que se registró hace unos momentos y que desafortunadamente deja como saldo una persona fallecida.

En el punto ya se registra un fuerte despliegue de elementos de seguridad quienes mantiene la zona acordonada, en espera de los peritos que se encargaran de realizar las diligencias correspondientes y para el proceso de levantamiento del cuerpo del hombre que perdió la vida tendrá que ser enviado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.

Derivados e estos hechos la carga vehicular en este punto del tramo carretero a la altura de la colonia Chalchihuecan genera severa afectación a los conductores que se dirigen hacia Veracruz, por esta razón se les recomienda hacer uso de vías alternas.

