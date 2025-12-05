Camioneta Cae a Río en Veracruz; Este fue el Motivo

La tarde de este viernes, se reportó que sobre la carretera de Playa de Vacas, en el municipio de Medellín de Bravo, un auto se fue al río. De acuerdo con la información obtenida, se trata del automovilista Gustavo Castillo, de 43 años de edad.

Según lo que el afectado relata, él se encontraba circulando por este tramo carretero y asegura que la unidad se aceleró y, para evitar impactar contra alguna vivienda u otro vehículo que se encontrara en el lugar, decidió dar la vuelta y caer al río.

Video: Automovilista Cae al Río en Playa de Vacas, Veracruz

Gustavo Castillo, quien tiene su domicilio en el fraccionamiento Laguna Real, en la ciudad de Veracruz, iba solo en la unidad, por lo que minutos después se confirmó que no hubo reporte de personas lesionadas, solo se reportaron daños materiales y el susto que se llevó el conductor del vehículo.

Este caso se suma al caso de otro auto que anteriormente también cayó a este mismo río de la localidad de Playa de Vacas, ubicado en el municipio de Medellín de Bravo.

Cuerpo de mujer es encontrado sin vida en un río de Tuxpan

El pasado miércoles 3 de diciembre se registró una fuerte movilización de autoridades tras el descubrimiento del cuerpo sin vida de una mujer en las aguas del río Tuxpan, ubicado cerca del Club Deportivo Villa de Tuxpan, en la comunidad de Juana Moza.

Alrededor de las 16:38 del pasado miércoles, un ciudadano reportó al número de emergencias 911 que, mientras recorría el río en kayak, observó una gran cantidad de zopilotes y, al acercarse al lugar, detectó el cadáver atrapado entre ramas.

Según la información brindada, se dio a conocer que el cuerpo de la mujer se encontraba flotando boca abajo y, al momento de ser encontrada, vestía una playera color vino, pantalón de mezclilla y tenis con suela blanca.

De inmediato, elementos de la Policía Municipal, Secretaría de Marina, Ejército Mexicano y Secretaría de Salud del Estado se trasladaron al lugar del hallazgo para verificar la situación y acordonar el área, evitando el acceso al sitio de personas ajenas.

