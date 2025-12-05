Tlacuache Atrapado en un Motor Moviliza Cuerpos de Emergencia en Veracruz; Así fue su Rescate

Se informó que durante la tarde del pasado jueves 4 de diciembre, se registró una intensa movilización de unidades de Protección Civil al primer cuadro de la ciudad de Xalapa, justamente en la calle de Enríquez. Esto generó expectativa a quienes se encontraban o transitaban por la zona.

Esta movilización, fue por el reporte de un automovilista que señalaba tener una situación en su vehículo, en especifico dentro del motor de su automóvil y no era un incendio, no era un cortocircuito, no era una falla mecánica sino más bien un tlacuache atrapado en esta zona de la unidad.

Fue el conductor de la unidad quien al notar algo extraño decidió detener su marcha y solicitar el apoyo de las unidades de Protección Civil para salvaguardar la integridad del tlacuache. En Xalapa esta especie es muy común y tradicional ver estas animales en diferentes puntos de la ciudad.

Video Protección Civil Rescata a Tlacuache Atrapado en Vehículo Ocurrió en Xalapa Veracruz | N+

Y justamente en esta temporada del año en que se registran marcados descensos en la temperaturas, estos animales y otros buscan resguardarse del frío buscando lugares calientes como los motores de los vehículos.

Tareas de rescate de un tlacuache cierra parcialmente el centro de Xalapa

Tras el alertamiento de este situación desplazó al lugar de los hechos algunos elementos de Protección Civil para tomar conocimiento y proceder a las tareas de rescate del marsupial.

Esta situación generó el cierre parcial de la calle Enriquez, ocasionando leve afectación al tráfico vehicular en este punto de la ciudad capital. Esto en tanto se llevaron a cabo las maniobras correspondientes y por fortuna se logró con éxito el rescate del tlacuache sano y salvo.

La movilización alarmó a quienes circulaban o caminaban por esta parte del centro de la ciudad, pero cuando fue rescatado el animal varios de los presentes incluso le tomaron fotografías y videos al tlacuache.

Video Rescate de Tlacuache Atorado, Movilizó a Cuerpos de Auxilio | N+

