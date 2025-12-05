Conductor Muere Prensado en Carretera de Veracruz; Su Carga lo Aplastó tras el Impacto

Sobre la carretera Veracruz-Alvarado a la altura de la Camaronera del municipio alvaradeño, el conductor de un camión tipo plana cargado de bultos de cemento murió al quedar prensado después de impactarse contra un muro de contención y parte de una vivienda.

De acuerdo con lo informado, el hombre identificado como Aldo Huesca Pérez, perdió el control de la unidad cuando estaba cerca de la cabecera del municipio de Alvarado, cuando se salió del camino y chocó contra la estructura, la mañana de este viernes 5 de diciembre.

Video: Joven Muere Aplastado por Retroexcavadora en Colonia Adalberto Tejeda Boca del Río

Es de mencionar que por el peso que llevaba en la parte trasera con los bultos de cemento, la fuerza del impacto fue mayor, por lo que el hombre terminó prensado al interior de la cabina, con la carga recorrida hacia su cabina, perdiendo la vida.

Al lugar, arribaron elementos de la Guardia Nacional carreteras, policías municipales y estatales, quienes acordonaron la zona. Más tarde, periciales realizaron el levantamiento del cuerpo.

Joven muere aplastado por maquinaria en Veracruz

También la mañana de este viernes 5 de diciembre, se registró un accidente donde un joven perdió la vida tras sufrir un accidente presuntamente con una retroexcavadora, en la ciudad de Boca del Río, Veracruz.

Los cuerpos de emergencias se movilizaron tras el reporte de un joven de apodo “El gordo”, quien según datos, habría perdido la vida luego de ser presuntamente aplastado por una máquina retroexcavadora.

Noticia relacionada: Hallan Cuerpo Flotando en Río de Veracruz; Era Devorado por Zopilotes

El hombre quedó debajo de la máquina, dentro de un lugar privado ubicado en la calle Constitución en la colonia Adalberto Tejeda en la ciudad de Boca del Río, Veracruz.

Hasta la zona arribaron distintas autoridades para acordonar la zona, como elementos de Protección Civil, Marina, Policía estatal, ministeriales y Periciales, quienes se encargaran de realizar las diligencias correspondientes como el levantamiento del cuerpo.

