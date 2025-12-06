Vuelca Pipa y Derrama Aceite en Carretera Las Matas en Veracruz; Esto se Sabe

Durante la tarde de este sábado 6 de diciembre, en la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán una unidad doble remolque volcó y derramo aceite en carretera Las Matas, en la zona sur del estado de Veracruz.

Dicho accidente sucedió cerca del Rancho Los Cocodrilos. Presuntamente, el conductor habría perdido el control de la unidad, ocasionando la volcadura y el derrame del líquido que transportaba.

De inmediato, se activaron las corporaciones de auxilio y seguridad para contener el derrame. Es de mencionar, que no se registraron personas lesionadas en este accidente.

Derivado de este hecho, el sentido de la carretera del municipio de Minatitlán hacia Coatzacoalcos, se tuvo que habilitar en doble sentido, para no detener el flujo vehicular.

Las maniobras duraron varias horas para restablecer la circulación en este tramo carretero.

Accidente deja conductor muerto en carretera de Veracruz

En la carretera Veracruz-Alvarado a la altura de la Camaronera del municipio alvaradeño, el conductor de un camión tipo plana cargado de bultos de cemento murió al quedar prensado después de impactarse contra un muro de contención y parte de una vivienda, el pasado viernes 5 de diciembre.

Según la información, el hombre identificado como Aldo, perdió el control de la unidad cuando estaba cerca de la cabecera del municipio de Alvarado, cuando se salió del camino y chocó contra la estructura.

