Hombres son Asesinados en Texistepec, al Sur de Veracruz; Así Ocurrieron los Hechos

Durante la tarde del sábado en Texistepec, en la zona sur de Veracruz dos hombres fueron asesinados en distintos puntos de la zona rural, ocurrieron con pocos minutos de diferencia.

Los hechos provocaron la movilización de corporaciones de seguridad y de personal de la Fiscalía General del Estado.

El primer ataque se registró en la localidad de José María Morelos, ahí se localizó a un hombre identificado como Genaro N, quien ya no presentaba signos vitales.

El segundo hecho violento fue reportado en la localidad Ojo de Agua, donde un grupo de sujetos que viajaban a bordo de 3 motocicletas interceptaron y dispararon de forma directa a un hombre de 60 años de edad, para después darse a la fuga.

La víctima, identificada como Sergio, N quien quedó sin vida cerca de su vivienda.

Ambos cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense en Coatzacoalcos, donde se les practicará la necropsia correspondiente y se continuará con el proceso de identificación oficial.

Hallan cabeza humana en terreno de Coatzacoalcos

Durante el fin de semana, fue localizada la cabeza de una persona del sexo masculino, en la maleza de la entrada a la colonia Ejidal, en el municipio de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz.

El hecho generó una intensa movilización de diversas corporaciones y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes acudieron a levantar los restos humanos.

Aparentemente se trataría de la cabeza del masculino, cuyos restos aparecieron debajo del puente Caracol durante la noche del viernes.

Se espera que en las próximas horas y ya con el cuerpo completo, su familia acuda a identificar y reclamar los restos.

