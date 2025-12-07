Localizan Cabeza Humana Entre Maleza en Coatzacoalcos, Veracruz

Durante el fin de semana, fue localizada la cabeza de una persona del sexo masculino, en la maleza de la entrada a la colonia Ejidal, en el municipio de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz.

El hecho generó una intensa movilización de diversas corporaciones y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes acudieron a levantar los restos humanos.

Aparentemente se trataría de la cabeza del masculino, cuyos restos aparecieron debajo del puente Caracol durante la noche del viernes.

Se espera que en las próximas horas y ya con el cuerpo completo, su familia acuda a identificar y reclamar los restos.

Hallan cuerpo en playa de Veracruz



Durante la noche de este jueves 4 de diciembre, se registró una intensa movilización por parte de elementos de seguridad en una de las playas del bulevar Veracruz, esto debido a un reporte en el que se informaba acerca del hallazgo del cuerpo de una persona flotando aparentemente sin vida en la orilla.

Los hechos se registraron en la zona de la Playa Regatas, cuando ciudadanos que se encontraban en la zona se precataron del cuerpo del hombre de aproximadamente 50 años que flotaba inerte boca abajo, por lo que rápidamente dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencia 911.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), quienes acordonaron la zona y permanecieron a la espera de la llegada de elementos periciales para que se llevaran a cabo las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo.

