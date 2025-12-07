Vehículo se Impacta Contra Camión de Pasajeros en Carretera de Veracruz

Un vehículo que circulaba en la carretera Coatepec-Teocelo, se impactó de frente con un camión de pasajeros que se dirigía a al municipio de Teocelo, Veracruz. Según se observa en un video de una cámara de video vigilancia el vehículo compacto pierde totalmente el sentido e invade carril.

Hasta el punto fue necesaria la presencia de elementos de la Policía, debido a que el conductor del auto compacto intentó darse a la fuga. Los primero reportes indican, que quien conducía el auto circulaba bajo los influjos de bebidas embriagantes y por lo cual buscaba huir. No se reportaron personas lesionadas.

Camión Ulúa es embestido por el tren en Veracruz

Al poniente de la ciudad de Veracruz, un tren arrolló a un camión de la línea Ulúa en la zona de Tejería, a la altura de la calle Úrsulo Galván durante la madrugada de este domingo 7 de diciembre.



Según los primeros reportes, el autobús de la ruta Matacocuite, fue embestido y arrastrado varios metros por el tren cuando aparentemente intentó ganarle el paso. La unidad quedó severamente dañada y varada a un costado de las vías, en el cruce con la carretera

Con información de Denisse López y Yarizeth Santamaría | N+

