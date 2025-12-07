Camión de Transporte Público Choca de Frente con Camioneta en Veracruz; Llevaba Pasajeros

Un camión de la ruta Vergel y una camioneta, chocaron de frente en el puente de acceso al Fraccionamiento Nuevo Veracruz, la noche de este domingo 7 de diciembre.

El reporte inicial indica ,que la camioneta habría invadido el carril opuesto, impactando de frente al camión. Es de mencionar que no se reportaron lesionados de gravedad, solo ligeros golpes de alrededor de 8 pasajeros.

Derivado del accidente ocurrido en Veracruz, la vialidad se afectó por más dos horas por las maniobras de retiro de las unidades.

Otro camión de pasajeros impactado por un auto en Teocelo, Veracruz

Sobre la carretera Coatepec-Teocelo, se registró un accidente similar donde se vio involucrado un autobús de pasajeros. En este hecho, un auto particular se impactó de frente con un camión de pasajeros que se dirigía a al municipio de Teocelo, Veracruz.

Según se observa en un video de una cámara de video vigilancia el vehículo compacto pierde totalmente el sentido e invade carril.

Elementos de la Policía, se trasladaron hasta la carretera Coatepec-Teocelo, debido a que el conductor del auto compacto intentó darse a la fuga. Los primero reportes indican, que quien conducía el auto circulaba bajo los influjos de bebidas embriagantes y por lo cual buscaba huir. No se reportaron personas lesionadas.

Con información de Javier Maldonado y Denisse López | N+

