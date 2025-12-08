Lista de Víctimas por Atropellamiento Masivo en Peregrinación de Hidalgo, Nuevo León
Son 8 peregrinos los que resultaron heridos en el atropellamiento masivo en Hidalgo durante los festejos de la Virgen del Pueblito
Autoridades de Protección Civil de Nuevo León ya dieron a conocer la lista de las 8 personas que resultaron heridas en el atropellamiento masivo durante una peregrinación en el municipio de Hidalgo, Nuevo León. Las víctimas fueron atendidas en el sitio y posteriormente trasladadas en ambulancias a diferentes hospitales del Área Metropolitana de Monterrey.
Noticia relacionada: Atropellamiento Masivo Hoy durante Peregrinación en Hidalgo, Nuevo León: Reportan Ocho Heridos
Hasta el momento solo han sido identificadas de manera oficial 5 de los 8 heridos en el atropellamiento masivo en Hidalgo, de los cuales 4 son adultos mayores, quienes iban en la peregrinación con dirección a la Iglesia del municipio. Las víctimas fueron llevadas a diferentes hospitales.
- Irasema Gutiérrez Escamilla de 65 años fue traslada al Hospital Universitario
- Blanca estela Sánchez de 58 años fue traslada a la Clínica Secc 50
- Gloria Moreno Alvarado de 86 años fue traslada al Hospital Hospitaria
- María Delia González Martínez de 65 años fue traslada al Hospital 21 del IMSS
- María Verónica Limbrera Ibarra de 67 años fue traslada al Hospital Universitario
Las otras tres personas que resultaron heridas en el atropello masivo en el municipio de Hidalgo, y que no han sido identificadas, fueron trasladadas al Hospital Universitario, a la Clínica No. 45 del IMSS y al Hospital Muguerza. Las autoridades no han dado a conocer cómo avanza el estado de salud de las 8 víctimas.
¿Cómo ocurrió el atropellamiento masivo en peregrinación de Hidalgo?
El atropellamiento masivo en Hidalgo, Nuevo León, ocurrió durante la mañana de este lunes 8 de diciembre en la zona centro del municipio. La peregrinación avanzaba rumbo a la Iglesia como parte de los festejos de la Virgen del Pueblito, cuando el conductor de un vehículo compacto color rojo los embistió.
Fue en el cruce de las calles Bravo e Hidalgo, a unos metros de la Parroquia Nuestra Señora del Pueblito, donde se registró el accidente que dejó como saldo 8 personas heridas. Testigos señalaron que el conductor presuntamente perdió la paciencia ante el paso de los peregrinos, en su mayoría adultos mayores, y aceleró el vehículo atropellando aproximadamente a 12 personas, para luego darse a la fuga.
Elementos de Protección Civil de Hidalgo, Protección Civil de Mina y Protección Civil de Abasolo arribaron al sitio para atender el reporte del atropellamiento masivo. Algunos peregrinos fueron proyectados hacia la banqueta, sufriendo golpes fuertes en la cabeza y extremidades; por lo que, fue necesario trasladarlos a distintos hospitales.
