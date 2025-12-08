Lista de Víctimas por Atropellamiento Masivo en Peregrinación de Hidalgo, Nuevo León

Autoridades de Protección Civil de Nuevo León ya dieron a conocer la lista de las 8 personas que resultaron heridas en el atropellamiento masivo durante una peregrinación en el municipio de Hidalgo, Nuevo León. Las víctimas fueron atendidas en el sitio y posteriormente trasladadas en ambulancias a diferentes hospitales del Área Metropolitana de Monterrey.

Hasta el momento solo han sido identificadas de manera oficial 5 de los 8 heridos en el atropellamiento masivo en Hidalgo, de los cuales 4 son adultos mayores, quienes iban en la peregrinación con dirección a la Iglesia del municipio. Las víctimas fueron llevadas a diferentes hospitales.

Irasema Gutiérrez Escamilla de 65 años fue traslada al Hospital Universitario

Blanca estela Sánchez de 58 años fue traslada a la Clínica Secc 50

Gloria Moreno Alvarado de 86 años fue traslada al Hospital Hospitaria

María Delia González Martínez de 65 años fue traslada al Hospital 21 del IMSS

María Verónica Limbrera Ibarra de 67 años fue traslada al Hospital Universitario

Las otras tres personas que resultaron heridas en el atropello masivo en el municipio de Hidalgo, y que no han sido identificadas, fueron trasladadas al Hospital Universitario, a la Clínica No. 45 del IMSS y al Hospital Muguerza. Las autoridades no han dado a conocer cómo avanza el estado de salud de las 8 víctimas.

¿Cómo ocurrió el atropellamiento masivo en peregrinación de Hidalgo?

El atropellamiento masivo en Hidalgo, Nuevo León, ocurrió durante la mañana de este lunes 8 de diciembre en la zona centro del municipio. La peregrinación avanzaba rumbo a la Iglesia como parte de los festejos de la Virgen del Pueblito, cuando el conductor de un vehículo compacto color rojo los embistió.

Fue en el cruce de las calles Bravo e Hidalgo, a unos metros de la Parroquia Nuestra Señora del Pueblito, donde se registró el accidente que dejó como saldo 8 personas heridas. Testigos señalaron que el conductor presuntamente perdió la paciencia ante el paso de los peregrinos, en su mayoría adultos mayores, y aceleró el vehículo atropellando aproximadamente a 12 personas, para luego darse a la fuga.

Elementos de Protección Civil de Hidalgo, Protección Civil de Mina y Protección Civil de Abasolo arribaron al sitio para atender el reporte del atropellamiento masivo. Algunos peregrinos fueron proyectados hacia la banqueta, sufriendo golpes fuertes en la cabeza y extremidades; por lo que, fue necesario trasladarlos a distintos hospitales.

