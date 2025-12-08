Carretera Victoria-Monterrey Cerrada en Ambos Sentidos por Volcadura de Tractocamión

Derivado de la volcadura de un tractocamión, la circulación se encuentra cerrada en ambos sentidos de la Carretera Federal 85 Victoria-Monterrey. El hecho que se registró esta madrugada a la altura del kilómetro 88 del municipio de Hidalgo no reporta personas lesionadas.

Noticia Relacionada: Peregrinos Llegan a El Chorrito por Nueva Escultura de Virgen de la Misericordia

El tractocamión era conducido por un ciudadano, quien viajaba acompañado de dos menores de edad. Personal de Protección Civil realizó la valoración médica de las personas involucradas, sin embargo, debido a que no presentaban lesiones de gravedad, se negaron a ser canalizadas a un hospital.

Elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero comisionados a la Estación Segura Hidalgo acudieron para brindar seguridad.

Más información en proceso…

Historias Recomendadas: