Atacan a Machetazos a Dos guardias de Seguridad en El Carmen, Nuevo León

La mañana de este lunes 8 de diciembre se registró una fuerte movilización policiaca y de Protección Civil de Monterrey luego de que dos guardias de seguridad de la empresa Garajes y Talleres fueran atacados a machetazos y amenazados de muerte en el municipio de El Carmen, Nuevo León, una zona considerada de alta incidencia delictiva en el Valle de las Salinas.

De acuerdo con las primeras versiones, varios sujetos armados con armas de fuego y armas blancas llegaron al lugar y exigieron a los guardias la entrega de un vehículo. Ante la resistencia de las víctimas, los agresores comenzaron a golpearlos y a herirlos con machetes, provocándoles lesiones de gravedad.

Uno de los guardias, gravemente herido, logró trasladarse por sus propios medios hasta la avenida Alfonso Reyes, frente a la Plaza de Toros Monumental Monterrey, a unos metros de Ruiz Cortines, donde pidió ayuda a supervisores de la empresa. Minutos después, paramédicos lo llevaron a un hospital de Monterrey para recibir atención médica urgente.

Guardias de seguridad se encuentran graves tras ataque en El Carmen

El segundo guardia fue auxiliado y trasladado por paramédicos de El Carmen hacia otro hospital de la región. Ambos permanecen con vida, aunque con lesiones severas. Autoridades informaron además que uno de los domicilios de las víctimas habría sido atacado e incendiado, presuntamente por el mismo grupo delincuencial.

Elementos de la Policía Regia, junto con personal de Protección Civil municipal, se movilizaron en la zona donde el primer guardia pidió auxilio. En tanto, agentes ministeriales se dirigen al municipio de El Carmen para iniciar las investigaciones correspondientes.

La zona ha registrado anteriormente disparos, ataques similares y la quema de vehículos en el área de bodegas de Garajes y Talleres, especialmente en la colonia El Jaral, por lo que las autoridades consideran este nuevo ataque como parte de una escalada de violencia en el sector. La investigación continúa y, hasta el momento, no se han dado a conocer características de los agresores.

