Accidente Línea 9 del Metro Hoy: Caída en Escaleras Eléctricas Deja 12 Heridos; Hay 3 Graves

Un accidente en las escaleras eléctricas de la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro CDMX provocó la movilización de servicios de emergencia en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC); hay al menos 12 lesionados.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando varias personas usaban las escaleras para desplazarse en la estación de la ruta que va de Pantitlán a Tacubaya. Una persona llevaba varias bolsas voluminosas perdió el equilibrio y cayó.

Esto provocó un "efecto dominó", por lo que las personas que iban detrás de ella cayeron de las escaleras eléctricas, aseguró el titular del STC, Adrián Rubalcava.

Por está razón, de inmediato el personal de la Coordinación de Seguridad Industrial e Higiene del Metro, en coordinación con equipos de emergencia, brindó los primeros auxilios y realizó la valoración inicial de las personas involucradas.

¿Qué pasó con los lesionados por la caída en escaleras eléctricas de la Línea 9?

El funcionario explicó que hasta el momento se reportan al menos 12 personas lesionadas; no obstante, ninguna de ellas presenta heridas que pongan en riesgo su vida.

Se reporta que ninguna presenta riesgo vital. La atención médica continúa para garantizar el cuidado inmediato de quien lo requiera, y se cuenta con el acompañamiento del área de Atención al Usuario y de la empresa aseguradora para dar seguimiento puntual a cada caso

Asimismo, invitó a las personas usuarias a evitar el traslado de bultos excesivos y a desplazarse con precaución dentro de las instalaciones del Metro CDMX a fin de prevenir incidentes.

Los pasajeros que resultaron afectados relataron a N+ que la caída en las escaleras eléctricas de la Línea 9, comenzó con una señora que llevaba bolsas muy grandes.

Venía entrando al Metro y se atoró una señora. La verdad, una carambola. Caí de codos, me zafé el brazo, me corté todas las piernas y todo eso

Esta tarde, en la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9, se registró la caída de usuarios en una escalera eléctrica, luego de que una persona perdiera el equilibrio debido a las bolsas voluminosas que transportaba, lo que generó un efecto dominó.



— Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) December 9, 2025

Tres personas trasladadas a hospital

Debido a la gravedad de sus lesiones, tres de los usuarios que resultaron heridos por el incidente tuvieron que ser trasladados a hospitales cercanos.

