¿Messi Enfrentará al América en el Estadio Banorte?

La ruta rumbo al título continental quedó totalmente trazada. Este martes 9 de diciembre, la Concacaf realizó en Miami el sorteo oficial de la Champions Cup 2026, dejando definidos los duelos que abrirán el torneo y el camino que cada club deberá seguir en su intento por conquistar la región y obtener, además, los codiciados boletos a la Copa Intercontinental y al Mundial de Clubes 2029.

La ceremonia distribuyó a los equipos de los bombos 1 y 2 dentro de los sectores A y B del bracket, ordenando los cruces de la Primera Ronda y el trayecto hacia las siguientes etapas. Como en la edición anterior, el campeonato se jugará en formato de eliminación directa, mientras que los campeones regionales ya tienen asegurado su lugar en Octavos de Final.

La Liga MX vuelve a ser protagonista: Monterrey, América, Cruz Azul, Pumas y Tigres descubrieron su camino inicial, mientras que Toluca aguardará desde Octavos. La MLS, Canadá, Centroamérica y Caribe también quedaron repartidos en el cuadro con enfrentamientos que prometen intensidad desde el arranque.

A continuación, la lista completa para colocar los emparejamientos confirmados de la Primera Ronda:

Primera Ronda:

LA Galaxy (USA) vs Sporting San Miguelito (PAN)

Pumas UNAM (MEX) vs San Diego FC (USA)

Cruz Azul (MEX) vs Vancouver FC (CAN)

Tigres UANL (MEX) vs Forge FC (CAN)

FC Cincinnati (USA) vs O&M FC (DOM)

Nashville SC (USA) vs Atlético Ottawa (CAN)

Club América (MEX) vs Club Olimpia Deportivo (HON)

LAFC (USA) vs Real CD España (HON)

Vancouver Whitecaps (CAN) vs CS Cartaginés (CRC)

Philadelphia Union (USA) vs Defence Force FC (TRI)

Monterrey (MEX) vs CSD Xelajú MC (GUA)

Clasificados directamente a Octavos:

Toluca (MEX), Inter Miami (USA), Seattle Sounders (USA), LD Alajuelense (CRC) y Mount Pleasant (JAM).

Con el cuadro final establecido, uno de los cruces más llamativos se encuentra en el sector donde fue ubicado Club América. Si las Águilas avanzan hasta Cuartos de Final, podrían encontrarse con el poderoso Inter Miami, siempre y cuando el conjunto de Florida también cumpla con su ruta.

¿Lionel Messi podría jugar en el Estadio Banorte?

De concretarse el avance de América e Inter Miami, el cruce tendría como sede en México el Estadio Banorte, casa del conjunto azulcrema, lo que abriría la posibilidad de ver a Lionel Messi disputar un partido oficial de Concacaf en territorio mexicano.

