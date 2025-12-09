Arozarena y Durán Ilusionan a México de Cara al Clásico Mundial 2026

La Selección Mexicana de beisbol podría tener un impulso gigantesco rumbo al Clásico Mundial de Beisbol 2026, luego de que la Federación Mexicana de Beisbol diera a conocer que Randy Arozarena y Jarren Durán ya expresaron su deseo de participar con el equipo tricolor en el próximo torneo internacional.

La noticia cayó de maravilla entre la afición, pues ambos jardineros viven un momento sólido en Grandes Ligas y podrían convertirse en piezas fundamentales para un roster que aspira a competir con las mejores novenas del planeta.

Jarren Durán, uno de los jugadores más completos de los Boston Red Sox, viene de una campaña destacada en la que registró promedio cercano a .260, más de 80 carreras producidas y un notable número de robos de base, mostrando su velocidad, poder y habilidades defensivas. Un perfil perfecto para dinamizar la parte alta del lineup mexicano.

En tanto, Randy Arozarena continúa consolidado como una figura de impacto inmediato. Ahora con Seattle, firmó una temporada de más de 25 vuelacercas, alrededor de 75 remolcadas y arriba de 30 bases robadas, números que lo mantienen como uno de los jardineros más peligrosos de la MLB. Su liderazgo y temple en momentos clave ya quedaron demostrados en 2023, cuando fue protagonista absoluto en la histórica semifinal alcanzada por México en aquel Clásico Mundial.

La posibilidad de ver a Durán y Arozarena juntos en los jardines abre múltiples alternativas para el cuerpo técnico nacional: velocidad, fuerza, alcance defensivo y presencia en situaciones de presión. Sería, sin duda, una de las combinaciones más explosivas que México haya tenido en su outfield.

Con estas intenciones ya sobre la mesa, México comienza a perfilar una plantilla cargada de talento de Grandes Ligas, con el objetivo claro de superar lo logrado hace dos años y mantenerse entre las potencias emergentes del beisbol mundial.

