¿Cómo Quedó el Sorteo de la CONCACAF Champions Cup 2026?

La Concacaf Champions Cup 2026 ya tiene rumbo. Este martes 9 de diciembre se realizó en Miami la ceremonia oficial donde quedaron configurados los cruces que marcarán el camino hacia el título continental y, de paso, hacia los boletos disponibles para la Copa Intercontinental y el Mundial de Clubes 2029.

Tras la extracción de los clubes de los bombos 1 y 2, el torneo finalmente tomó forma. Los equipos fueron ubicados dentro del bracket en los sectores A y B, lo que definió tanto los enfrentamientos de la Primera Ronda como las rutas posibles para avanzar hasta la final.

Noticia relacionada: ¿Atlante Vuelve a la Liga MX Después del Mundial? Esto Sabemos

Video: Alex de la Rosa Afirma Que México Dio Un Golpe de Autoridad en la Concacaf

Recordemos que esta edición mantiene el formato de eliminación directa en cinco fases: Primera Ronda, Octavos de Final, Cuartos, Semifinal y la Gran Final. Además, algunos clubes accedieron de manera automática a Octavos por haber sido monarcas de sus competiciones regionales.

La Liga MX contará nuevamente con una participación numerosa. Monterrey, América, Cruz Azul, Pumas y Tigres conocieron desde hoy su destino, mientras que Toluca esperará desde Octavos para iniciar su camino. En tanto, los representantes de la MLS, Canadá, Centroamérica y el Caribe también quedaron repartidos en el cuadro eliminatorio.

Luego del acomodo oficial, el torneo ya tiene definidos los cruces iniciales, así como los posibles rivales en fases posteriores. A continuación te dejamos la lista para que ingreses los emparejamientos confirmados:

Enfrentamientos de primera ronda:

LA Galaxy (USA) vs Sporting San Miguelito (PAN)

Pumas UNAM (MEX) vs San Diego FC (USA)

Cruz Azul (MEX) vs Vancouver FC (CAN)

Tigres UANL (MEX) vs Forge FC (CAN)

FC Cincinnati (USA) vs O&M FC (DOM)

Nashville SC (USA) vs Atlético Ottawa (CAN)

Club América (MEX) vs Club Olimpia Deportivo (HON)

LAFC (USA) vs Real CD España (HON)

Vancouver Whitecaps FC (CAN) vs CS Cartaginés (CRC)

Philadelphia Union (USA) vs Defence Force FC (TRI)

CF Monterrey (MEX) vs CSD Xelajú M.C. (GUA)

Equipos en octavos de Final:

Deportivo Toluca FC (MEX)

Inter Miami CF (USA)

Seattle Sounders FC (USA)

LD Alajuelense (CRC)

Mount Pleasant FA (JAM)

Historias destacadas: