¿Atlante Vuelve a la Liga MX Después del Mundial? Esto Sabemos

En conferencia de prensa, el comisionado de la Liga MX, Mikel Arriola, informó que Mazatlán FC notificó a la Asamblea que ha iniciado el procedimiento para sustituir su certificado de afiliación, paso necesario para concretar la transformación del club mazatleco en el nuevo Atlante. La Liga autorizó el trámite, aunque dejó claro que su validación final dependerá del cumplimiento estricto de todos los requisitos reglamentarios.

Como parte del proceso, se dio a conocer que el actual propietario del certificado de afiliación de Mazatlán, alcanzó un acuerdo con el empresario Emilio Escalante para la enajenación del documento, mismo que permitiría el retorno del Atlante al máximo circuito.

Video: Alberto Lati Afirma Que Atlante Entendió que la Única Forma de Regresar a la Liga MX Es Comprando Una Franquicia

Dicho convenio permanece condicionado al cumplimiento de diversas etapas de cierre, autorizaciones administrativas y trámites habituales para este tipo de operaciones.

De acuerdo con la información compartida, se espera que toda la transacción quede concluida antes del verano de 2026, fecha en la que el cambio de identidad y propiedad podría quedar formalmente asentado dentro de la Liga MX.

El posible regreso del Atlante a la primera división del futbol mexicano representa uno de los movimientos más significativos de los últimos años, no solo por la carga histórica del club azulgrana, sino por el impacto en la estructura de la competencia y el mercado del balompié nacional.

Por ahora, la Liga MX mantiene en curso la revisión de cada una de las etapas del proceso y continuará informando conforme avance el trámite.



