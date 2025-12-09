¿Dónde Comprar Boletos de México vs Portugal 2026? Link de la Preventa que Inicia Mañana
Pamela Paz N+
La preventa de los boletos para el México vs Portugal inicia este 10 de diciembre y aquí te decimos cómo comprarlos
Están a punto de salir a la venta los boletos para el México vs Portugal, partido inaugural del Estadio Banorte de la Ciudad de México y en el que se espera que Cristiano Ronaldo esté presente, y acá te traemos el link donde podrás comprar tus entradas.
Luego de que se confirmara que la Selección Mexicana se medirá a la portuguesa y a la de Bélgica en duelos de preparación rumbo al Mundial 2026, la expectativa de los aficionados mexicanos por ver a uno de los mejores jugadores del mundo se ha elevado.
De esta manera, es importante que los fans conozcan todos los detalles sobre la venta de boletos de este encuentro para que aseguren su lugar en el renovado estadio que será una de las sedes del Mundial que se jugará en tres países a la vez.
¿Cuándo juega México vs Portugal en Estadio CDMX?
El partido de la Selección Mexicana contra Portugal en el que se espera que juegue Cristiano Ronaldo se disputará el próximo 28 de marzo de 2026 y está previsto para iniciar a las 7 de la noche, tiempo del centro de México.
El duelo ante la selección portuguesa, que ocupa el sexto lugar en el ranking de la FIFA, se disputará en el nuevo Estadio Banorte, antes conocido como Azteca, recinto que reabrirá sus puertas y hará historia al convertirse en 2026 en el primer estadio del mundo en albergar tres Copas del Mundo.
En la misma fecha FIFA pero tres días después, el martes 31 de marzo, México volverá a la cancha para medirse a Bélgica, octava del ranking FIFA, también a las 19:00 horas, tiempo del centro del país.
Precios de los boletos México vs Portugal 2026
Los boletos del partido México vs Portugal cuentan con precios que van desde los 500 pesos hasta los 9,000 pesos, y están divididos en diferentes secciones como zonas altas, sección 300, zonas 100 y 200, áreas premium y palcos. Estos son los costos:
Zonas Altas
- Alto Lateral UF — $500
- Alto Norte — $1,500
- Alto Norte UF — $500
- Alto Sur — $1,500
- Alto Sur UF — $500
- Alto Lateral — $2,500
Sección 300
- Lateral 300B — $5,000
- Cabecera 300 — $1,750
- Preferente 300 — $1,500
- Lateral 300A — $5,000
Zonas 100 / 200
- Lateral 100 — $4,000
- Norte 100 — $3,800
- Sur 100 — $3,800
- Platea 200 — $5,000
Áreas Premium / Palcos
- Sierra Porch — $8,000
- Palcos Club — $6,000
Premium A / Premium B
- Premium A Chairman — $9,000
- Premium A Corner Club — $6,500
- Premium A Locker — $8,000
- Premium B Locker — $8,000
- Premium A Super Seat — $8,000
- Premium B Super Seat — $8,000
- Premium A Tunnel — $8,000
Zonas especiales
- Área para Personas con Discapacidad — $1,750
Link para comprar los boletos México vs Portugal
La preventa de boletos se realizará del 10 al 12 de diciembre, desde las 9 de la mañana, exclusivamente para tarjetas de crédito y débito Banorte. La venta general comenzará el sábado 13 de diciembre de 2025.
Los aficionados podrán conseguir sus entradas en la página web Fanki, boletera que tomará el lugar de Ticketmaster en el estadio Banorte. El link para comprar los boletos del partido México vs Portugal es el siguiente: https://fanki.com.mx/es
