¿Dónde Comprar Boletos de México vs Portugal 2026? Link de la Preventa que Inicia Mañana

Están a punto de salir a la venta los boletos para el México vs Portugal, partido inaugural del Estadio Banorte de la Ciudad de México y en el que se espera que Cristiano Ronaldo esté presente, y acá te traemos el link donde podrás comprar tus entradas.

Luego de que se confirmara que la Selección Mexicana se medirá a la portuguesa y a la de Bélgica en duelos de preparación rumbo al Mundial 2026, la expectativa de los aficionados mexicanos por ver a uno de los mejores jugadores del mundo se ha elevado.

De esta manera, es importante que los fans conozcan todos los detalles sobre la venta de boletos de este encuentro para que aseguren su lugar en el renovado estadio que será una de las sedes del Mundial que se jugará en tres países a la vez.

¿Cuándo juega México vs Portugal en Estadio CDMX?

El partido de la Selección Mexicana contra Portugal en el que se espera que juegue Cristiano Ronaldo se disputará el próximo 28 de marzo de 2026 y está previsto para iniciar a las 7 de la noche, tiempo del centro de México.

El duelo ante la selección portuguesa, que ocupa el sexto lugar en el ranking de la FIFA, se disputará en el nuevo Estadio Banorte, antes conocido como Azteca, recinto que reabrirá sus puertas y hará historia al convertirse en 2026 en el primer estadio del mundo en albergar tres Copas del Mundo.

En la misma fecha FIFA pero tres días después, el martes 31 de marzo, México volverá a la cancha para medirse a Bélgica, octava del ranking FIFA, también a las 19:00 horas, tiempo del centro del país.

Precios de los boletos México vs Portugal 2026

Los boletos del partido México vs Portugal cuentan con precios que van desde los 500 pesos hasta los 9,000 pesos, y están divididos en diferentes secciones como zonas altas, sección 300, zonas 100 y 200, áreas premium y palcos. Estos son los costos:

Zonas Altas

Alto Lateral UF — $500

Alto Norte — $1,500

Alto Norte UF — $500

Alto Sur — $1,500

Alto Sur UF — $500

Alto Lateral — $2,500

Sección 300

Lateral 300B — $5,000

Cabecera 300 — $1,750

Preferente 300 — $1,500

Lateral 300A — $5,000

Zonas 100 / 200

Lateral 100 — $4,000

Norte 100 — $3,800

Sur 100 — $3,800

Platea 200 — $5,000

Áreas Premium / Palcos

Sierra Porch — $8,000

Palcos Club — $6,000

Premium A / Premium B

Premium A Chairman — $9,000

Premium A Corner Club — $6,500

Premium A Locker — $8,000

Premium B Locker — $8,000

Premium A Super Seat — $8,000

Premium B Super Seat — $8,000

Premium A Tunnel — $8,000

Zonas especiales

Área para Personas con Discapacidad — $1,750

Link para comprar los boletos México vs Portugal

La preventa de boletos se realizará del 10 al 12 de diciembre, desde las 9 de la mañana, exclusivamente para tarjetas de crédito y débito Banorte. La venta general comenzará el sábado 13 de diciembre de 2025.

Los aficionados podrán conseguir sus entradas en la página web Fanki, boletera que tomará el lugar de Ticketmaster en el estadio Banorte. El link para comprar los boletos del partido México vs Portugal es el siguiente: https://fanki.com.mx/es

