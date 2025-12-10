Profeco Pide a Boletera dar Información a Usuarios tras Problemas en Preventa México vs Portugal

Hoy a las 9:00 horas arrancaba la preventa de boletos para el partido inaugural de México vs Portugal que se llevará a cabo el próximo 28 de marzo, sin embargo, la plataforma la suspendió temporalmente luego de detectar actividad anómala en su sistema.

En un comunicado, la plataforma Fanki informó que antes de habilitar la preventa detectaron "actividad inusual en el tráfico entrante", por lo que se tomó la decisión de no abrir la venta el día de hoy para resguardar la plataforma, en línea con los protocolos de seguridad, estabilidad y protección del usuario.

Profeco pide a boletera brinde información

Ante esto, y las quejas de usuarios en redes sociales, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pidió a la boletera brindar información precisa a los usuarios.

En un mensaje en su cuenta de X, indicó:

Instamos a la boletera Fankisports a brindar información precisa a las y los aficionados que intentan adquirir un boleto para el partido de futbol de México contra Portugal, pues su derecho es tener datos precisos, oportunos y veraces

También exhortó a establecer una línea de comunicación con esta instancia para proteger los derechos de las personas consumidoras.

Reprograman fechas de preventa

Más tarde, la boletera anunció que se reprogramaron las fechas para este 11 y 12 de diciembre 2025 desde las 9:00 a.m.

Y puso a disposición de los aficionados un correo y número telefónico de contacto ante cualquier eventualidad.

Querida afición de la Selección de México:

La preventa Banorte de México vs Portugal queda reprogramada.

Canales oficiales:

📩 soporte@fanki.mx

📞 +57 317 0292048 pic.twitter.com/mvg1DDIe1b

— Fanki (@Fankisports) December 10, 2025

